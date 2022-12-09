По какой-то неведомой причине, объявлять о релизах за полгода или даже больше — теперь норма.

Много всего интересного и не очень прозвучало на The Game Awards 2022. В том числе на мероприятие заглянула Capcom, которая объявила о том, что запуск файтинга Street Fighter 6 состоится уже через полгода — 2 июня 2023-го. Судя по заявлениям компании, предварительные заказы уже должны были открыться для всех желающих это зачем-то сделать за целых полгода до релиза проекта.

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Примечательно, что в Street Fighter 6 разработчики, видимо, прекрасно осознавая тот факт, насколько нишевым их продукт является в своём жанре, решили угодить как ветеранам серии, так и новичкам. Ветераны могут рассчитывать на возвращение любимых персонажей, а новички — на более дружелюбную систему управления. Что это значит, узнаем ближе к релизу.