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Редакция
В мире игр Михаил Андреев
Street Fighter 6 поступит в продажу через полгода
По какой-то неведомой причине, объявлять о релизах за полгода или даже больше — теперь норма.
рекомендации
24 ядерный 13900K - смотри цену
3070 Gainward Phantom за 41 тр - надо брать
4080 MSI Gaming по цене Palit
Новейший i9 13900KF немного дешевле
-21000р на RTX 4080 в Ситилинке
3070 Ti за 50 тр
i7 13700KF 16 ядер - цена рухнула

Много всего интересного и не очень прозвучало на The Game Awards 2022. В том числе на мероприятие заглянула Capcom, которая объявила о том, что запуск файтинга Street Fighter 6 состоится уже через полгода — 2 июня 2023-го. Судя по заявлениям компании, предварительные заказы уже должны были открыться для всех желающих это зачем-то сделать за целых полгода до релиза проекта.

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Примечательно, что в Street Fighter 6 разработчики, видимо, прекрасно осознавая тот факт, насколько нишевым их продукт является в своём жанре, решили угодить как ветеранам серии, так и новичкам. Ветераны могут рассчитывать на возвращение любимых персонажей, а новички — на более дружелюбную систему управления. Что это значит, узнаем ближе к релизу.

рекомендации
<b>13900K</b> в Регарде по норм цене
4080 MSI Gaming в продаже
5 видов 4090 в Ситилинке по норм ценам
i5 13600K 14 ядер - дешевле и быстрее i7 12700K
MSI 3050 за 26 тр в Ситилинке
3070 за 45 тр в Ситилинке
RTX 4080 - 6 видов в Регарде
Новый 13700K и KF дешево в Регарде
3060 Ti MSI дешевле 40 тр
Ryzen 7700X 4.5GHz = цена рухнула!
13600K очень дешево в Регарде
4 вида RTX 4090 в Регарде
RTX 3090 уже за 100 тр с началом

#capcom #street fighter 6
1
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