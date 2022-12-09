Релиз — в следующем году.

Как и следовало ожидать, сегодня в рамках The Game Awards 2022 был впервые показан геймплейный трейлер Warhammer 40,000 Space Marine 2 — продолжения проекта, который многими воспринимается как «истинная ваха». Видеоролик коротенький — продолжительностью всего в одну минуту — но в целом общую картинку и основы геймплея передаёт: ожидайте кровавые баталии и истребление местной агрессивной фауны.

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Релиз Warhammer 40,000 Space Marine 2 состоится в следующем году (по крайней мере, такие у разработчиков планы) на актуальных платформах. Более конкретными сроками с нами поделятся по мере приближения к завершению работ над проектом.

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Напомним, что в Warhammer 40,000 Space Marine 2 мы будем играть за капитана Тида, перед которым стоит благородная задача: освободить Галактику от власти тиранидов.