Как и следовало ожидать, сегодня в рамках The Game Awards 2022 был впервые показан геймплейный трейлер Warhammer 40,000 Space Marine 2 — продолжения проекта, который многими воспринимается как «истинная ваха». Видеоролик коротенький — продолжительностью всего в одну минуту — но в целом общую картинку и основы геймплея передаёт: ожидайте кровавые баталии и истребление местной агрессивной фауны.
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Релиз Warhammer 40,000 Space Marine 2 состоится в следующем году (по крайней мере, такие у разработчиков планы) на актуальных платформах. Более конкретными сроками с нами поделятся по мере приближения к завершению работ над проектом.
Напомним, что в Warhammer 40,000 Space Marine 2 мы будем играть за капитана Тида, перед которым стоит благородная задача: освободить Галактику от власти тиранидов.