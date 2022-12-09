Что и требовалось доказать ещё полгода назад.

Слухи, утечки, а также очевидные добытые датамайнерами намёки уже давно лишили следящих за игровой индустрией всех сомнений насчёт того, что PlayStation-эксклюзивный рогалик Returnal про петлю времени рано или поздно выйдет на персональных компьютерах. Сегодня в рамках The Game Awards 2022 слухи и утечки перестали иметь значение, поскольку PC-версия Returnal была официально подтверждена вместе с сопутствующим видеороликом.

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Релиз должен состояться в начале следующего года. Хотя в конкретику разработчики не вдаются, но обычно под «началом» подразумевают январь или, в отдельных случаях, февраль. Всё остальное стараются именовать «весной», «первым кварталом» и прочим.