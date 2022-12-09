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Редакция
В мире игр Михаил Андреев
PC-версия Returnal официально подтверждена и выйдет в начале следующего года
Что и требовалось доказать ещё полгода назад.
рекомендации
24 ядерный 13900K - смотри цену
3070 Gainward Phantom за 41 тр - надо брать
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Новейший i9 13900KF немного дешевле
-21000р на RTX 4080 в Ситилинке
3070 Ti за 50 тр
i7 13700KF 16 ядер - цена рухнула

Слухи, утечки, а также очевидные добытые датамайнерами намёки уже давно лишили следящих за игровой индустрией всех сомнений насчёт того, что PlayStation-эксклюзивный рогалик Returnal про петлю времени рано или поздно выйдет на персональных компьютерах. Сегодня в рамках The Game Awards 2022 слухи и утечки перестали иметь значение, поскольку PC-версия Returnal была официально подтверждена вместе с сопутствующим видеороликом.

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Релиз должен состояться в начале следующего года. Хотя в конкретику разработчики не вдаются, но обычно под «началом» подразумевают январь или, в отдельных случаях, февраль. Всё остальное стараются именовать «весной», «первым кварталом» и прочим.

рекомендации
<b>13900K</b> в Регарде по норм цене
4080 MSI Gaming в продаже
5 видов 4090 в Ситилинке по норм ценам
i5 13600K 14 ядер - дешевле и быстрее i7 12700K
MSI 3050 за 26 тр в Ситилинке
3070 за 45 тр в Ситилинке
RTX 4080 - 6 видов в Регарде
Новый 13700K и KF дешево в Регарде
3060 Ti MSI дешевле 40 тр
Ryzen 7700X 4.5GHz = цена рухнула!
13600K очень дешево в Регарде
4 вида RTX 4090 в Регарде
RTX 3090 уже за 100 тр с началом

#returnal #housemarque
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