Grand Theft Auto Online продолжает цвести и пахнуть, и не в последнюю очередь в этом заслуга долгосрочной контентной поддержки проекта со стороны Rockstar. Ослаблять эту поддержку компания не планирует, и сегодня стало известно, что очередное обновление — Los Santos Drug Wars — будет применено к игре уже 13 декабря.
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В рамках свежего контента игроки встретятся с Нервным Роном и должны будут дать отпор местным хиппарям и байкерам, попутно готовя галлюциногенное варево. В общем, всё согласно основным традициям Grand Theft Auto. Как утверждается, Los Santos Drug Wars — это только первая глава крупного обновления.
Более детальными подробностями делиться с нами девелоперы не стали.