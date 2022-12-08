В середине сентября этого года в продажу поступил ритм-боевик Metal Hellsinger, в котором надо уничтожать демонов и прочие адские отродья в ритм крутого музыкального сопровождения. Многие журналисты даже позволяли себе громкие выражения в духе «симфония смерти» и «убийственный вальс», но факт остаётся фактом: проект получил высочайшие оценки прессы и простых игроков, и на сегодняшний день его пользовательская база перевалила за один миллион человек. О чём с гордостью сообщили в компании Funcom, выступившей в качестве издателя героя данного материала.
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Вместе с тем сегодня Metal Hellsinger получила обновление 1.5, в состав которого вошёл сверхвысокий уровень сложности «Архидьявол», в котором врагов больше, а каждый из них индивидуально сильнее, а права на ошибку, считайте, нет в принципе. Также обновление порадует игроков новыми комбинациями ударов, обликами для оружия и прочей мелочёвкой.
Наконец, игра отныне доступна на консолях прошлого поколения — PS4 и Xbox One. Учитывая, что владельцев данных приставок ещё вагон и маленькая тележка, возможно, это позволит Metal Hellsinger покорить новые высоты продаж.