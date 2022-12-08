На днях состоялся релиз Dwarf Fortress — инди-симулятора строительства гномьей колонии. Данный проект был широко знаменит в узких кругах тем фактом, что его производство силами двух братьев продолжается уже в течение двадцати лет с разной степенью активности. Вероятно, доведение проекта до финала и стало тем обстоятельством, которое привлекло внимание общественности: ко всеобщему удивлению, включая самих разработчиков, продажи Dwarf Fortress за первые сутки перевалили за 160 тысяч копий.
реклама
Как заявляют скромняги-разработчики, они не ожидали, что их творение спустя эти десятилетия вызовет такой большой ажиотаж: авторы рассчитывали продавать по 2—3 тысячи копий в день, а на практике вышло, что за сутки Dwarf Fortress разлетелась тиражом, которым, по плану, должна была разойтись за два месяца.
На сегодняшний день Dwarf Fortress довольствуется 97-процентным пользовательским рейтингом в Steam, а российские пользователи данного сервиса цифровой дистрибуции, нашедшие способы пополнения внутреннего кошелька учётной записи, могут обрадоваться тому факту, что стоимость новинки в рублях была снижена с 1100 рублей до 810 рублей. По словам представителя издательства Kitfox Games, компания последовала рекомендации Steam касательно региональных цен.