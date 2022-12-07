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Редакция
В мире игр Михаил Андреев
Как усовершенствованная Diablo II: журналисты остались в восторге от Diablo IV
По всей видимости, главные новости и впрямь прозвучат на TGA.
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24 ядерный 13900K - смотри цену
3070 Gainward Phantom за 41 тр - надо брать
4080 MSI Gaming по цене Palit
Новейший i9 13900KF немного дешевле
-21000р на RTX 4080 в Ситилинке
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Слухи подтвердились, и сегодня и вправду появилась целая вереница публикаций превью Diablo IV от различных западных игровых журналистов. Blizzard предоставила журналистам возможность провести в новинке порядка десяти часов, в ходе которых можно пройти первый акт одиночной кампании. Забегая немного вперёд, отметим, что обозревателям Diablo IV пришлась по душе, и многие даже не стесняются и сравнивают новенький ролевой экшен со своим культовым родственником в лице Diablo II. Скорее всего, именно таких сравнений и ожидали фанаты серии.

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По словам обозревателей, Blizzard удалось сделать мрачный и при этом динамичный и эффектный ролевой экшен, который можно смело назвать духовным наследником Diablo II, но с некоторыми современными механиками, включая перекочевавшие из третьей части. Внимания заслуживает большой объём кат-сцен, а также пусть и не очень большое и разветвлённое по сравнению с конкурентами в духе Path of Exile, но всё же проработанное древо навыков.

Судя по комментариям журналистов, в игре не применяется автолевелинг противников: более простенькие локации советуют проходить на начальных уровнях, а более «жёсткие» оставлять, пока ваш персонаж не будет достаточно силён.

Дополнительно отмечается общая «залипательность» игрового процесса: если верить обозревателям, то игровой процесс Diablo IV грамотно сформирован и реализован, не давая игроку заскучать или утратить жажду к дальнейшим исследованиям и прокачке.

рекомендации
<b>13900K</b> в Регарде по норм цене
4080 MSI Gaming в продаже
5 видов 4090 в Ситилинке по норм ценам
i5 13600K 14 ядер - дешевле и быстрее i7 12700K
MSI 3050 за 26 тр в Ситилинке
3070 за 45 тр в Ситилинке
RTX 4080 - 6 видов в Регарде
Новый 13700K и KF дешево в Регарде
3060 Ti MSI дешевле 40 тр
Ryzen 7700X 4.5GHz = цена рухнула!
13600K очень дешево в Регарде
4 вида RTX 4090 в Регарде
RTX 3090 уже за 100 тр с началом

Вероятно, новостями о дате выхода Diablo IV с нами поделятся уже на этой неделе в рамках The Game Awards 2022.

#blizzard #diablo iv
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