По всей видимости, главные новости и впрямь прозвучат на TGA.

Слухи подтвердились, и сегодня и вправду появилась целая вереница публикаций превью Diablo IV от различных западных игровых журналистов. Blizzard предоставила журналистам возможность провести в новинке порядка десяти часов, в ходе которых можно пройти первый акт одиночной кампании. Забегая немного вперёд, отметим, что обозревателям Diablo IV пришлась по душе, и многие даже не стесняются и сравнивают новенький ролевой экшен со своим культовым родственником в лице Diablo II. Скорее всего, именно таких сравнений и ожидали фанаты серии.

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По словам обозревателей, Blizzard удалось сделать мрачный и при этом динамичный и эффектный ролевой экшен, который можно смело назвать духовным наследником Diablo II, но с некоторыми современными механиками, включая перекочевавшие из третьей части. Внимания заслуживает большой объём кат-сцен, а также пусть и не очень большое и разветвлённое по сравнению с конкурентами в духе Path of Exile, но всё же проработанное древо навыков.

Судя по комментариям журналистов, в игре не применяется автолевелинг противников: более простенькие локации советуют проходить на начальных уровнях, а более «жёсткие» оставлять, пока ваш персонаж не будет достаточно силён.

Дополнительно отмечается общая «залипательность» игрового процесса: если верить обозревателям, то игровой процесс Diablo IV грамотно сформирован и реализован, не давая игроку заскучать или утратить жажду к дальнейшим исследованиям и прокачке.

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Вероятно, новостями о дате выхода Diablo IV с нами поделятся уже на этой неделе в рамках The Game Awards 2022.