О том, что грядёт запуск обновления, мы знали уже давно.

Как и было обещано, сегодня «выживастик» Valheim, до сих пор пребывающий в статусе раннего доступа, получил крупное контентное обновление под название Mistlands. Сопутствующий видеоролик прилагается.

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Соответствующее название дополнению дал одноимённый биом, в котором обитают девять новых существ, а также уникальный босс. Кроме того, в биоме можно отыскать более двадцати новых материалов для крафтинга, два новых «верстака», три новых расширения верстаков, полтора десятка новых видов пищи, десятки новых видов оружия, брони и инструментов, мебели и декора.

Из последнего по списку, но не по значению — новая музыка, дополнительный вид подземелий, где можно отыскать много всего полезного, интересного и, конечно же, опасного, и многое-многое другое.

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Судя по всему, обновление Mistlands является крупнейшим из выходивших к Valheim. Вряд ли, впрочем, что выход проекта из раннего доступа состоится в обозримой перспективе: несмотря на масштабы, порядковый номер версии обновления записан как 0.212.7, а это значит, что до завершения работ ещё далеко.