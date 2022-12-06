Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Редакция
В мире игр Михаил Андреев
«Выживач» Valheim в скандинавском сеттинге получил крупный патч с десятками нововведений
О том, что грядёт запуск обновления, мы знали уже давно.
рекомендации
-21000р на RTX 4080 в Ситилинке
5 видов 4090 в Ситилинке по норм ценам
RTX 3080 за 62 тр в Ситилинке
3070 Ti дешевле 50 тр
i7 13700KF 16 ядер - цена рухнула
3070 за 45 тр в Ситилинке

Как и было обещано, сегодня «выживастик» Valheim, до сих пор пребывающий в статусе раннего доступа, получил крупное контентное обновление под название Mistlands. Сопутствующий видеоролик прилагается.

реклама

Соответствующее название дополнению дал одноимённый биом, в котором обитают девять новых существ, а также уникальный босс. Кроме того, в биоме можно отыскать более двадцати новых материалов для крафтинга, два новых «верстака», три новых расширения верстаков, полтора десятка новых видов пищи, десятки новых видов оружия, брони и инструментов, мебели и декора.

Из последнего по списку, но не по значению — новая музыка, дополнительный вид подземелий, где можно отыскать много всего полезного, интересного и, конечно же, опасного, и многое-многое другое.

рекомендации
4080 MSI Gaming в продаже
i5 13600K 14 ядер - дешевле и быстрее i7 12700K
MSI 3050 за 26 тр в Ситилинке
RTX 4080 - 6 видов в Регарде
3070 Ti - обвал цен дошел до нас, смотри
Новый 13700K и KF дешево в Регарде
3060 Ti MSI дешевле 40 тр
Ryzen 7700X 4.5GHz = цена рухнула!
Цена RTX 3070 идет к 40 тр
13600K очень дешево в Регарде
4 вида RTX 4090 в Регарде
RTX 3090 уже за 100 тр с началом

Судя по всему, обновление Mistlands является крупнейшим из выходивших к Valheim. Вряд ли, впрочем, что выход проекта из раннего доступа состоится в обозримой перспективе: несмотря на масштабы, порядковый номер версии обновления записан как 0.212.7, а это значит, что до завершения работ ещё далеко.

#valheim
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Скандинавский «выживач» Valheim готовится к выходу на консолях Xbox
Свежее обновление для симулятора выживания Valheim добавило поддержку кроссплея на ПК
Авторы Valheim приступили к тестированию крупнейшего обновления игры
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Американцы и японцы планируют перехватывать гиперзвуковой "Авангард" - почему у них это не получится
96
Какие секреты есть у ударного бомбардировщика "B-21 Raider" и почему он не "летающий"
19
Период от Sandy Bridge до первых Ryzen был золотым веком компьютерной эры
111
Почему эмбарго в 60 долларов за барель - это лишь игра "на публику" и причем здесь Украина
55
6 простых программных способов снизить нагрев видеокарты ПК и ноутбука в играх
24
Разоблачаем 20 популярных мифов о компьютерных комплектующих – часть 2
34
Выход видеокарт AMD Radeon RX 7000 станет последним значимым событием компьютерного мира в 2022 году
15
Доктор Эндрю Хафф: Пандемия COVID-19 результат финансирования США исследований коронавируса в Китае
9
Почему современная ракета Brimstone 2 может провалиться в украинском "прокате"
7
Обзор комплекта оперативной памяти ADATA XPG Caster RGB DDR5 32Gb 6400MHz (AX5U6400C4016G-DCCARGY)
26

Сейчас обсуждают

Spectre82
20:39
Золотой век - это время бурного развития, а не застоя. Статью в мусорку
Период от Sandy Bridge до первых Ryzen был золотым веком компьютерной эры
sinerico
20:35
Ну што ватаны зассали да
В Польшу прибыло огромное количество боевой теники, в том числе и танки Abrams
Артём Николаев
20:34
Noctua выпустила две фирменные отвёртки — длинный стержень, магнитный наконечник и удобная ручка
Антон Бондарев
20:33
Чо бл? Это нвидиа а не асд
Итальянская торговая сеть подтверждает дату начала продаж NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti
swr5
20:27
Целый день сегодня оверы у меня не открывались, но комменты свинорылых тут как тут.
Венгрия отказалась обучать солдат ВСУ
blue blood
20:27
Это точно, как и тебя жёлудем.
Какие секреты есть у ударного бомбардировщика "B-21 Raider" и почему он не "летающий"
Виктор Викторович
20:26
они горят только у кривоножек и слоупоков с комментов вроде тебя. ты никогда в руках такую карту держать не будешь, будь честней сам с собой )
Выход видеокарт AMD Radeon RX 7000 станет последним значимым событием компьютерного мира в 2022 году
swr5
20:24
Чего он на Linux не зазывает? Там он работает и будет работать в любых версиях.
Chrome начинает предлагать пользователям Windows 7 и 8.1 перейти на Windows 10 или 11
Артём Николаев
20:21
Это Самсунг!
Apple продолжает думать над дизайном iPhone 15
no_fate
20:15
Края опять закруглите, тучи лохов побегут покупать.
Apple продолжает думать над дизайном iPhone 15
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем