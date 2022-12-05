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Редакция
В мире игр Михаил Андреев
Видео: специалисты опробовали графически обновлённую версию «Ведьмака 3» и сравнили её с оригиналом
На словах «некстген», на деле же разницу надо выискивать с лупой.
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За полторы недели до запуска графически обновлённой версии The Witcher 3 Wild Hunt, которую по каким-то уже совсем необъяснимым причинам продолжают нарекать «некстгенной», в связи с чем специалисты Digital Foundry протестировали новинку и сравнили её с оригинальным третьим «Ведьмаком».

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Для начала стоит напомнить, что в обновлении подтверждено присутствие технологий «умного» сглаживания (масштабирования), продвинутого глобального освещения и затенения, а также трассировки лучей. Кроме того, в обновлённой версии появится опция сверхвысоких настроек графики, где помимо всего прочего увеличится дальность прорисовки и общая детализация графики. Специалисты решили проверить, насколько слова соотносятся с делом, и пришли к достаточно позитивному выводу.

Выяснилось, что графически обновлённая версия «Ведьмака 3» действительно отличается более совершенной графикой, однако не стоит ждать ничего фантастического: улучшение визуала выполнено сравнительно скромно — в глаза оно не бросается, но если присмотреться, то можно заметить более детализированные кусты и листья и в целом более правдоподобно выглядящую картинку.

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Запуск обновления состоится 14 декабря. Все владельцы игры получат его бесплатно.

#cd projekt red #the witcher 3 wild hunt
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