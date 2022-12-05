Не успеем мы и глазом моргнуть, как на дворе уже будет конец января, а в продажу поступит ремейк Dead Space. Сию очевидную реальность понимают и в студии EA Motive, поэтому всячески, уж простите за каламбур, мотивируют журналистов напоминать о существовании проекта и делиться с публикой новыми геймплейными видеороликами. Сегодня издание IGN опубликовало геймплейное видео, демонстрирующее первые 18 минут после начала игры.
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Отметим, что в данном случае под словом ремейк подразумевается полное сохранение атмосферы, персонажей и сюжетной линии. Изменениям подверглась лишь визуальная и звуковая части: графика в ремейке Dead Space полностью современная, а главный герой заговорил.
Релиз обновлённой версии Dead Space должен состояться 27 января на PC и консолях текущего поколения.