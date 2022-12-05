Стало действительно симпатичнее — спасибо системе освещения Lumen.

Вчера вечером популярнейшая королевская битва Fortnite получила крупное обновление, приуроченное к старту четвёртой главы контентного снабжения. Главным пунктом в этом обновлении стал перевод Fortnite на Unreal Engine 5.1 — обновлённую версию самого современного движка от Epic Games, благодаря чему в игре появилась поддержка технологий Nanite и Lumen, виртуальных карт теней и временного сверхвысокого разрешения.

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Таким образом, благодаря свежему обновлению в Fortnite заметно возросла детализация объектов, а освещение заиграло новыми красками. Поскольку Epic Games ограничилась лишь общими словами и терминами, снабдив их парочкой скриншотов, то пользователям пришлось самостоятельно оценить графические изменения и зафиксировать их на видео. Благодаря чему мы, собственно, и можем полюбоваться местными красотами, так сказать, в движении и в сравнении с предыдущей версией Fortnite.

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В этом году Fortnite отметила пять лет успешного существования, и учитывая тот факт, что с каждым годом данная королевская битва становится всё более востребованной, а графические обновления привлекают даже ту аудиторию, которая ранее «брезговала» данным проектом, то можно с уверенностью говорить о долгом и безбедном существовании проекта, за счёт которого Epic Games в том числе финансирует свои эксперименты.