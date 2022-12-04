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Редакция
В мире игр Михаил Андреев
В свежем трейлере Dragon Age Dreadwolf поведали историю Соласа
Поведал её наш старый знакомый рассказчик Варрик.
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Похоже, BioWare наращивает усилия в деле предпродажной подготовки Dragon Age Dreadwolf и готовится к некому большому показу: сегодня студия опубликовала пусть и короткий, но всё же ценный с точки зрения фаната серии видеоролик, в котором от лица гнома Варрика повествует историю Соласа, так же известного, как Ужасного Волка (Dread Wolf).

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Сам видеоролик не несёт большой смысловой нагрузки для тех, кто вдоль и поперёк прошли предыдущую часть серии — Dragon Age Inquisition — однако его публикация явно является толстым намёком на большие планы. Бытует мнение, что BioWare привезёт новинку на The Game Awards 2022.

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Стоит напомнить, что первоначальный анонс Dragon Age Dreadwolf состоялся четыре года назад тоже в рамках The Game Awards, так что пока «паззл» складывается весьма позитивно. А справедливы ли были догадки, узнаем уже в ночь с четверга на пятницу — 9 декабря в 03:30 по московскому времени.

#electronic arts #bioware #dragon age dreadwolf
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andrew_riddler
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Я не аналитик,пишу с дивана то,что думаю.как и большинство тут. Но если видеокарты одинаковой серии дорожают на 500$,кроме как жадностью отьевшегося на Майнингене ублюдка,объяснить никак не могу
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Infinity78
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вот именно что ты только из новостей узнаешь, а сам в руках даже не держал, потому что нищеброд сраный
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Infinity78
23:08
дебил и не лечишься. а у тебя то что есть?
RX 7900 XT и RX 7900 XTX в Китае будут стоить от $1 230, а эталонные модели – ещё дороже
Infinity78
23:07
лошня как ты будет только на форумах кричать, что амд карты быстрее и дешевле, но никогда ничего не купят, потому что обрыганы сраные.
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