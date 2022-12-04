Похоже, BioWare наращивает усилия в деле предпродажной подготовки Dragon Age Dreadwolf и готовится к некому большому показу: сегодня студия опубликовала пусть и короткий, но всё же ценный с точки зрения фаната серии видеоролик, в котором от лица гнома Варрика повествует историю Соласа, так же известного, как Ужасного Волка (Dread Wolf).
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Сам видеоролик не несёт большой смысловой нагрузки для тех, кто вдоль и поперёк прошли предыдущую часть серии — Dragon Age Inquisition — однако его публикация явно является толстым намёком на большие планы. Бытует мнение, что BioWare привезёт новинку на The Game Awards 2022.
Стоит напомнить, что первоначальный анонс Dragon Age Dreadwolf состоялся четыре года назад тоже в рамках The Game Awards, так что пока «паззл» складывается весьма позитивно. А справедливы ли были догадки, узнаем уже в ночь с четверга на пятницу — 9 декабря в 03:30 по московскому времени.