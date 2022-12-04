Поведал её наш старый знакомый рассказчик Варрик.

Похоже, BioWare наращивает усилия в деле предпродажной подготовки Dragon Age Dreadwolf и готовится к некому большому показу: сегодня студия опубликовала пусть и короткий, но всё же ценный с точки зрения фаната серии видеоролик, в котором от лица гнома Варрика повествует историю Соласа, так же известного, как Ужасного Волка (Dread Wolf).

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Сам видеоролик не несёт большой смысловой нагрузки для тех, кто вдоль и поперёк прошли предыдущую часть серии — Dragon Age Inquisition — однако его публикация явно является толстым намёком на большие планы. Бытует мнение, что BioWare привезёт новинку на The Game Awards 2022.

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Стоит напомнить, что первоначальный анонс Dragon Age Dreadwolf состоялся четыре года назад тоже в рамках The Game Awards, так что пока «паззл» складывается весьма позитивно. А справедливы ли были догадки, узнаем уже в ночь с четверга на пятницу — 9 декабря в 03:30 по московскому времени.