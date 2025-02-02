На встрече в Белом доме Дженсен Хуанг и Дональд Трамп обсудили влияние китайской компании DeepSeek на рынок искусственного интеллекта, а также проблему ограничения на экспорт высокотехнологичных GPU в Китай.

Источник изображения: hdhai.com

Генеральный директор Nvidia Дженсен Хуанг (Jensen Huang) встретился с президентом США Дональдом Трампом (Donald Trump) в Белом доме. Основными темами переговоров стали политика в области искусственного интеллекта (ИИ), экспортные ограничения на передовые GPU и лидерство США в технологической сфере. Источники Reuters сообщают, что встреча прошла в «конструктивной атмосфере». «Не могу сказать, что будет дальше, но встреча была хорошей», — прокомментировал Трамп.



Одной из ключевых тем обсуждения стала политика США в области ИИ, включая влияние китайской компании DeepSeek на мировой рынок технологий. Также стороны затронули вопрос экспортных ограничений на высокотехнологичные GPU, которые могут поставляться в Китай и другие страны. Представитель Nvidia отметил: «Мы благодарны за возможность обсудить с президентом Трампом вопросы полупроводников и политики в области ИИ и важность укрепления технологического лидерства США».



Nvidia, как ведущий поставщик GPU для обучения и работы ИИ, сильно зависит от изменений в экспортной политике США. Ранее администрация Байдена ввела ограничения, разрешающие свободную продажу передового ИИ-оборудования только в США и 18 стран-союзников. Поставки в другие регионы, включая Европу и Ближний Восток, были ограничены, при этом Китай и Россия практически лишились доступа к высокотехнологичным GPU. В свою очередь Nvidia раскритиковала эти меры, так как они могут негативно сказаться на доходах компании.



Отмечается, что администрация Трампа может пересмотреть эти ограничения, как это уже произошло с политикой Байдена в области развития ИИ. Однако пока никаких конкретных шагов не предпринято. В то же время сообщается, что администрация Байдена рассматривает возможность блокировки продаж урезанной версии GPU Nvidia H20 HGX в Китай, что может лишить компанию до $10 млрд выручки.



Ещё одной темой встречи предположительно могла стать зависимость Nvidia от тайваньской компании TSMC, которая производит большую часть её чипов. Трамп соответственно выступает за строительство современных фабрик по производству полупроводников на территории США. Однако создание таких предприятий займёт годы. А единственная компания в США, обладающая передовыми производственными мощностями — это Intel. Однако неясно, сможет ли Intel обеспечить достаточный объём производства для себя и внешних заказчиков.