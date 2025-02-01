Судебный процесс против Apple из-за вздутия батарей в Apple Watch завершился. Компания выплатит $20 млн, но компенсация для владельцев устройств будет минимальной.

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Шестилетний судебный процесс против Apple, связанный с проблемами вздутия батарей в умных часах, наконец завершился. Компания согласилась выплатить $20 млн в качестве компенсации владельцам Apple Watch Series 1, 2 и 3, у которых обнаружился дефект. По словам истцов, вздутие батарей приводило к повреждению дисплеев и других важных компонентов устройств. Иск был подан в 2019 году в окружной суд Северного округа Калифорнии, сообщает CNET.

Чтобы претендовать на компенсацию, владельцы Apple Watch должны проживать в США и сообщить о проблеме в службу поддержки компании в период с 24 апреля 2015 года по 6 февраля 2024 года. Размер выплат составит от $20 до $50 в зависимости от количества поданных заявок. Однако многие пользователи, вероятно, проигнорируют это предложение из-за незначительной суммы компенсации.

«Данное урегулирование касается владельцев оригинальных Apple Watch, Series 1, 2 и 3, которые больше не доступны для покупки. Мы категорически не согласны с претензиями, связанными с этими ранними моделями, но решили урегулировать вопрос, чтобы избежать дальнейших судебных разбирательств», — заявили в Apple.

Для получения выплаты необходимо подать заявку до 10 апреля 2025 года на сайте watchsettlement.com. Однако, приняв компенсацию, владельцы Apple Watch теряют право на дальнейшие иски против компании по этому вопросу. Увеличить сумму выплаты через суд также не получится, поэтому пользователям придется довольствоваться предложенными $20–50.