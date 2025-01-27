Китайская версия RTX 5090D показала, на что способна архитектура Blackwell, достигнув разгона до 3,4 ГГц и рекордной производительности в 3DMark.

Источник изображения: Tony Yu

Генеральный менеджер Asus в Китае Тони Ю (Tony Yu) опубликовал данные экстремального разгона видеокарты Nvidia RTX 5090D, предназначенной исключительно для китайского рынка. С помощью модификаций платы и охлаждения жидким азотом карта достигла частоты 3,4 ГГц при потреблении 1000 Вт, превзойдя в тестах 3DMark даже связки из двух RTX 3090 Ti и четырёх GTX 1080 Ti. «Это демонстрация потенциала архитектуры Blackwell, скрытого под искусственными ограничениями», — отметил менеджер, представив детальные снимки чипа GB202 и памяти GDDR7.



Несмотря на схожие с глобальной RTX 5090 характеристики, китайская версия имеет урезанные возможности из-за экспортных ограничений США. Драйверы карты ограничивают производительность в майнинге и задачах ИИ — показатель AI TOPS (FP4) снижен с 3352 до 2375, что сделано для предотвращения использования карты в запрещённых сферах, однако не мешает энтузиастам раскрывать её потенциал в игровых бенчмарках.

Источник изображения: Tony Yu

Для эксперимента Тони Ю использовал материнскую плату Asus ROG X870E Hero, процессор Ryzen 7 9800X3D и память DDR5-6000 CL30. Плата RTX 5090D была модифицирована: shunt-мод для обхода ограничений и защитное покрытие от конденсата. После установки системы охлаждения жидким азотом память GDDR7 разогнали до 34 Гбит/с (17 ГГц), что на 13% выше стандартных 30 Гбит/с. Это позволило карте занять места в «Зале славы 3DMark» и установить рекорды в Port Royal, Fire Strike Ultra и Wild Life Extreme.

В тесте Port Royal RTX 5090D обогнала две RTX 3090 Ti, а в Fire Strike — четыре GTX 1080 Ti. Прирост производительности составил до 16% против стоковой версии, однако отмечается, что такой разгон неприменим в повседневных условиях из-за экстремального энергопотребления и риска повреждения оборудования. «Жидкий азот — это инструмент для энтузиастов, а не для обычных пользователей», — подчеркнули эксперты, анализируя результаты.

Источник изображения: Tony Yu

Снимки чипа GB202 раскрыли детали архитектуры Blackwell. Его площадь — около 744 мм², что на 24% больше, чем у AD102 в RTX 4090, и близко к максимально допустимому размеру для производства. Это крупнейший GPU для потребительского рынка со времён Turing (TU102). На фотографиях также видно 16 модулей памяти GDDR7 от Samsung, окружающих основной чип.Ожидается, что RTX 5090D станет основой для новых рекордов, но её доступность остаётся под вопросом. Как и в случае с RTX 5090, дефицит может спровоцировать спекуляции. «Nvidia должна учесть ошибки с поставками флагманов, чтобы сохранить доверие аудитории», — отмечают обозреватели. Пока же карта демонстрирует, что даже ограниченные версии способны на большее — при условии, что в руки они попадут настоящим энтузиастам.