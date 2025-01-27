Nvidia рискует повторить сценарий RTX 5090. Утечки RTX 5080 показывают скромный прирост, а дефицит и цены продавцов могут отпугнуть пользователей.

Источник изображения: Nvidia

В преддверии скорого выхода видеокарты GeForce RTX 5080 в сети начали появляться первые результаты тестирования её производительности. Пользователь из Reddit обнаружил результаты бенчмарка Blender, которые дают нам представление о возможностях новинки. Согласно этим данным, RTX 5080 показала медианный результат в 9077,3 балла, что всего на 8% выше, чем у RTX 4080 Super, сообщает Tom's Hardware. По сравнению с RTX 4080, прирост производительности в Blender составил около 10%.



Эти цифры могут показаться разочаровывающими, особенно в свете предыдущих утечек, которые демонстрировали 22-процентное превосходство над RTX 4080. Однако те результаты были получены в Geekbench, который многие считают не самым надёжным тестом для оценки производительности видеокарт. Blender же, напротив, считается более авторитетным бенчмарком.

Источник изображения: Tom's Hardware

Стоит отметить, что флагманская RTX 5090 показала примерно на 25% лучшую производительность по сравнению с RTX 4090. Теперь интересно посмотреть, как RTX 5080 проявит себя в реальных игровых условиях, так как разница в FPS между RTX 5080, RTX 4080 Super и RTX 4080 может быть еще меньше.Конечно, окончательные выводы можно будет сделать только после снятия эмбарго на RTX 5080, запланированного на 29 января. Тогда появятся реальные результаты тестирования в играх. « Мы все еще надеемся, что новинка обеспечит такой прирост производительности, который сделает ее достойным обновлением по сравнению с предыдущим поколением и привлекательным вариантом для геймеров, не желающих тратить 2000 долларов на флагманскую видеокарту», — говорится в сообщении.Если результаты Blender окажутся репрезентативными для реальной производительности в играх, то возникает вопрос о целесообразности покупки RTX 5080, особенно для владельцев видеокарт серии RTX 4080. Ведь переплачивать за 8–10% прирост производительности может оказаться невыгодным. Однако для тех, кто переходит с RTX 3080 Ti, почти двукратный прирост производительности может стать веским аргументом в пользу обновления.Стоит также учесть, что на старте продаж RTX 5080 могут возникнуть проблемы с наличием этой видеокарты, как это произошло с RTX 5090.