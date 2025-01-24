Предварительные тесты Nvidia RTX 5080 в Geekbench показывают значительный прирост производительности по сравнению с предыдущим поколением, но уступают флагманской RTX 4090.

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Недавние утечки данных из Geekbench предоставили первые реальные тесты производительности видеокарты Nvidia RTX 5080, которая скоро поступит на рынок. По результатам тестов, новая модель показала увеличение производительности на 22% по сравнению с RTX 4080 в тестах на Vulkan API. Однако, когда речь идет об OpenCL API, преимущество сокращается до 6%. Как предполагает Tom's Hardware, эти данные были случайно опубликованы одним из рецензентов.



Система, на которой проводились испытания, была оснащена новейшим процессором Ryzen 7 9800X3D, который считается самым быстрым игровым процессором на сегодняшний день. Этот процессор включает в себя восемь ядер и шестнадцать потоков, основан на архитектуре Zen 5 от AMD и содержит 64MB SRAM чиплет, что в общей сложности дает 104MB кеша второго и третьего уровня. Тесты проводились на материнской плате MSI MPG 850 Edge Ti WiFi с 32GB DDR5-6000 оперативной памяти.



В то время как RTX 5080 демонстрирует значительное улучшение по сравнению с предыдущей моделью, она всё же отстаёт на 19% от флагманской RTX 4090. «Традиционно, видеокарты 80-й серии превосходили 90-е модели предыдущего поколения, но сейчас это правило, кажется, больше не действует», — отмечает Tom's Hardware. Также следует учесть, что синтетические тесты не всегда отражают реальную производительность в играх и приложениях.



RTX 5080 оснащена чипом GB203 и имеет 10,752 ядра (84 потоковых мультипроцессора), что значительно меньше, чем у RTX 5090. Кроме того, она будет содержать 16GB памяти GDDR7, аналогично предшественнику. Интересно, что Nvidia имела возможность увеличить объем памяти до 24GB, используя чипы VRAM по 8GB, как в случае с лэптопной версией RTX 5090.



По информации из логистических накладных, Nvidia также разрабатывает профессиональную видеокарту на базе Blackwell с 96GB памяти, предположительно, используя 32 чипа по 24Gb. Ожидается, что RTX 5090 и RTX 5080 начнут поступать в продажу с 30 января, хотя возможные проблемы в цепочке поставок могут ограничить их первоначальную доступность, делая их потенциальной добычей для спекулянтов.