Cyberpunk 2077 получил патч с поддержкой DLSS 4 всего за несколько дней до релиза видеокарт RTX 50. Обновление включает Multi-Frame Generation для увеличения FPS, новую трансформерную модель AI и массу исправлений багов на ПК и консолях.

Источник изображения: Cyberpunk 2077/Steam

Компания CD Projekt RED выпустила обновление 2.21 для игры Cyberpunk 2077, которое включает в себя поддержку технологии DLSS 4 от Nvidia. Это обновление появилось как раз перед запуском новой серии графических карт RTX 50, запланированным на 30 января 2025 года. Как напоминает Tom's Hardware, DLSS 4 был впервые продемонстрирован на CES 2025, и теперь игроки могут использовать его возможности в игре.



Патч не только добавляет поддержку новейших технологий улучшения изображения, но и включает в себя множество исправлений ошибок для версий на ПК и консолях. Среди нововведений выделяется технология Multi-Frame Generation и новая модель трансформера для DLSS, позволяя значительно улучшить производительность на графических процессорах Nvidia RTX.



Технология Multi-Frame Generation позволяет новым GPU серии RTX 50 генерировать от двух до четырех дополнительных кадров с помощью искусственного интеллекта, что существенно увеличивает частоту кадров по сравнению с традиционным рендерингом. Игроки получили возможность настроить количество генерируемых кадров через игровое меню, адаптируя производительность под свои нужды.



В обновлении появилась модель трансформера, которая пришла на смену старой свёрточной нейронной сети (CNN) в DLSS. Отмечается, что эта новая модель обрабатывает в два раза больше параметров, но и требует в четыре раза больше вычислительных ресурсов. Однако в Cyberpunk 2077 пользователи могут выбирать между старой и новой архитектурой для своих RTX GPU, поддерживающих DLSS 4, решая для себя, какой уровень ресурсоёмкости будет использован на их оборудовании.



В бенчмарке MxBenchmarkPC было продемонстрировано сравнение между DLSS 3.8 и DLSS 4, где было отмечено значительное улучшение качества анимированных текстур и уменьшение эффекта ореола от изображений (ghosting). Однако стоит сказать, что из-за более высоких требований к вычислительным ресурсам, на RTX 4080 наблюдается небольшое снижение частоты кадров на 2 FPS при использовании DLSS 4 по сравнению с DLSS 3.8.



Хотя это падение производительности незначительно для RTX 4080, оно может быть более заметным на картах предыдущих поколений, обладающих менее мощными тензорными ядрами, отмечает Tom's Hardware. Также, помимо графических улучшений, обновление 2.21 содержит множество исправлений для режима фото, в частности, проблемы персонажей косметического характера у Адама Смэшера и Джонни Сильверхэнда были устранены.