В преддверии выхода RTX 5080 программа MSI Afterburner получит обновление с поддержкой асинхронного управления вентиляторами.

Источник изображения: MSI, tomshardware.com

По сообщению Tom's Hardware, разработчик известной утилиты для разгона видеокарт MSI Afterburner Алексей Николайчук (Alexey Nicolaychuk), подтвердил, что вскоре выйдет масштабное обновление программы. Оно будет приурочено к выходу видеокарт Nvidia RTX 5080 и добавит поддержку независимого управления скоростью всех трёх вентиляторов на видеокартах с тройной системой охлаждения. Последняя стабильная версия MSI Afterburner была выпущена в апреле 2023 года, и новое обновление станет первым за почти два года.



По словам Николайчука, видеокарты RTX 5080 (вероятно, от MSI) будут оснащены тремя независимыми контроллерами вентиляторов, что станет значительным шагом вперёд по сравнению с предыдущими поколениями, где два вентилятора часто управлялись через один контроллер, а третий работал синхронно с ними. Теперь пользователи смогут настраивать скорость каждого вентилятора отдельно, что позволит более гибко регулировать охлаждение.



Отмечается, что обновление MSI Afterburner добавит новую функцию — асинхронное управление скоростью третьего вентилятора. То есть, теперь пользователи смогут задавать индивидуальную скорость для каждого вентилятора, что особенно полезно для тонкой настройки системы охлаждения. Также отмечается, что это обновление, вероятно, будет совместимо с видеокартами других производителей, при условии, что они оснащены тремя независимыми контроллерами вентиляторов.



Напомним, по инсайдерской информации RTX 5080 станет первой видеокартой на архитектуре Blackwell, которая появится в продаже. Ожидается, что её анонс состоится 21 января. Видеокарта получит чип GB203-400-A1 с 10 752 CUDA-ядрами, 16 ГБ памяти GDDR7 с пропускной способностью 30 Гбит/с и 256-битной шиной. По сравнению с RTX 4080, новинка будет иметь на 10% больше CUDA-ядер, что обещает умеренный прирост производительности. Однако окончательные результаты будут зависеть от эффективности архитектуры Blackwell. Ожидается, что подробности о новой архитектуре и видеокартах Nvidia будут раскрыты на выставке CES.