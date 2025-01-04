G.Skill успешно протестировали свои новые модули DDR5 с Ryzen 9 9900X, обеспечив стабильную работу в MemtestPro 4.0 и подтвердив их высокое качество и надёжность.

Источник изображения: G.Skill

Компания G.Skill объявила о выпуске новых наборов оперативной памяти DDR5-6000 с рекордно низкими таймингами, когда-либо предлагавшимися для этой линейки. Новые наборы Trident Z5 Neo RGB, M5 RGB Neo и Z5 Royal Neo уже доступны в конфигурациях CL26-36-36-96 для комплектов на 32 и 64 Гбайт и CL28-36-36-96 для комплектов на 48 и 96 Гбайт.



Особого внимания заслуживает комплект на 64 Гбайт (2x32 Гбайт) с таймингами CL26-36-36-96. По словам представителей G.Skill, это первый в мире набор DDR5 объемом 64 Гбайт с такими низкими задержками. Компания продемонстрировала стабильную работу памяти в тестах MemtestPro 4.0 на процессоре Ryzen 9 9900X и материнской плате Asus Crosshair X870E Hero.

Источник изображения: G.Skill

G.Skill также продемонстрировала набор на 96 ГБ с таймингами CL28-36-36-96, который также прошел тест MemtestPro 4.0 без ошибок на том же аппаратном обеспечении. Эти наборы нацелены на геймеров и пользователей, которым нужна высокая производительность и большой объём оперативной памяти.Несмотря на то, что наборы оптимизированы для материнских плат на чипсете X870E и процессоров Ryzen 9000, их также можно использовать с платформами Intel, если пользователь готов вручную настроить профиль разгона. Важно отметить, что память поддерживает только стандарт EXPO (для AMD) и не имеет профиля Intel XMP.Владельцы процессоров Ryzen 7000 и материнских плат на чипсетах 600 или 800 серий также могут использовать эти модули, но им придется уделить больше внимания стабильности системы. Что касается цены, G.Skill пока не раскрыла точных цифр, но, учитывая рекордно низкие задержки, новые наборы, возможно, станут одними из самых дорогих DDR5-6000 на рынке. Для сравнения, комплекты DDR5-6000 CL28 объёмом 2x16 Гбайт уже стоят $120–130, тогда как аналогичные наборы с таймингами CL30 можно найти менее чем за $80.