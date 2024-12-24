Asus готовится удивить посетителей CES 2025 новым ноутбуком Zenbook с рекордной автономностью до 32 часов. Устройство также станет самым лёгким в мире в своём классе.

Источник изображения: Asus

Компания Asus готовится провести специальное мероприятие на предстоящей выставке Consumer Electronics Show (CES) 2025 в Лас-Вегасе. Среди ожидаемых новинок, по сообщению Tom's Hardware, главным событием может стать новый ультратонкий ноутбук, который компания Asus позиционирует как «самый легкий в мире ноутбук с поддержкой Copilot+».



Согласно пресс-релизу Asus, ноутбук обеспечит «идеальное сочетание элегантности и функциональности, предлагая бесперебойную работу для профессионалов, творческих людей и обычных пользователей». Хотя компания не раскрыла подробные характеристики или особенности дизайна, заявлено, что ноутбук обеспечит до 32 часов автономной работы.



Ноутбук войдет в серию Zenbook, куда уже входят такие модели, как Zenbook S14 на базе Intel Lunar Lake с процессором Core Ultra 7 258V и Zenbook S16 с AMD Ryzen AI 9 HX 370. Учитывая заявленное время работы от батареи, новинка, вероятно, будет работать на платформе Snapdragon X от Qualcomm, известной своей энергоэффективностью.



Стоит отметить, что в реальных условиях время работы от батареи часто не соответствует заявленным производителями показателям. Например, при тестировании Lenovo ThinkPad T14s Gen 6 на базе Snapdragon X Elite, который рекламировался с автономностью до 24 часов, в реальности было получено около 21 часа, что всё равно является одним из рекордных результатов в тестовых условиях.



Что касается веса, Asus предстоит посоревноваться с такими производителями, как LG и Fujitsu. Линейка LG Gram известна своей лёгкостью и долговечностью, предлагая модели меньше 1 кг, в то время как серия Lifebook UH-X от Fujitsu может похвастаться весом менее 900 граммов, что делает эти модели популярными среди бизнесменов. Все подробности, включая спецификации и стоимость, будут объявлены на мероприятии Asus «AIways Incredible» 7 января, которое также будет транслироваться в прямом эфире по всему миру.