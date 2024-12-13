Новые разработки Ayar Labs обещают заменить электрические соединения на оптические, обеспечив высокую скорость и низкое энергопотребление.

Источник изображения: Ayar Labs, tomshardware.com

Технологическая компания из США Ayar Labs получила масштабное финансирование в размере $155 млн от ведущих игроков индустрии — AMD, Intel и Nvidia. Венчурные инвесторы поддержали разработку прорывных оптических технологий для ИИ-чипов следующего поколения с целью радикального изменения будущего вычислительной техники.



Ключевая особенность технологии Ayar Labs состоит в миниатюризации волоконно-оптической коммуникации до размеров, позволяющих интегрировать её непосредственно в микросхемы. Компания разработала два ключевых продукта: чиплет TeraPHY Optical I/O и многопортовый источник света SuperNova, которые способны значительно повысить производительность вычислительных систем.



Технические характеристики TeraPHY впечатляют. Чиплет обеспечивает двунаправленную пропускную способность до 4 Тбит/с с минимальной задержкой. Потребление энергии составляет всего 10 Вт, что делает его супер эффективным. «Наша технология способна обеспечить в 5-10 раз бóльшую пропускную способность и в 10 раз меньшую задержку по сравнению с традиционными прежними решениями», — отметил Марк Уэйд (Mark Wade), генеральный директор компании.

Источник изображения: Ayar Labs, tomshardware.com

Возможности SuperNova ещё более впечатляющие: устройство поддерживает 16 волн и 256 информационных каналов, позволяя передавать до 16 Тбит/с в обоих направлениях, открывая, таким образом, новые возможности для развития искусственного интеллекта и высокопроизводительных вычислений.Глобальные полупроводниковые гиганты уже стали проявлять немалый интерес к разработкам Ayar Labs. На данный момент чипы производит GlobalFoundries, но компания также ведёт переговоры с Intel и TSMC о внедрении фотонных технологий в производственные процессы. «Поддержка ведущих GPU-провайдеров и фабрик подтверждает потенциал наших оптических технологий», — подчеркнул Уэйд.Раунд финансирования возглавили Advent Global Opportunities и Light Street Capital, также участие приняли AMD Ventures, Intel Capital, Nvidia и другие инвесторы. Общий объём инвестиций в компанию достиг $370 млн, а её рыночная стоимость превысила миллиард долларов. Первые образцы технологии планируется представить к середине 2026 года.