Появились первые подробности о видеокарте NVIDIA GeForce RTX 5080, которая обещает стать настоящим прорывом в производительности.

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Компания NVIDIA готовится к выпуску новой линейки видеокарт GeForce RTX 50 серии, основанной на архитектуре Blackwell. Флагманом станет RTX 5080, которая позиционируется как высокопроизводительная карта для энтузиастов и преемница RTX 4080, при этом займёт второе место по производительности в линейке, уступая лишь топовой RTX 5090.



Согласно информации от Wccftech, RTX 5080 будет использовать кристалл GB203-300-A1 (преемник AD103-300-A1 в RTX 4080), печатную плату PG144/147-SKU45 и 84 потоковых мультипроцессора (SM). Хотя подробная информация о кристалле пока отсутствует, предполагается, что NVIDIA сохранит аналогичную структуру, как и в предыдущих поколениях 80-й серии. Ожидается, что RTX 5080 значительно превзойдёт по производительности свою предшественницу, RTX 4080, как в играх, так и в других графических задачах.



Видеокарта получит 10 752 CUDA-ядра, что на 10,5% больше, чем у RTX 4080 (9 728 ядер). Объём видеопамяти, вероятно, останется на уровне 16 Гб, но тип памяти будет обновлён до GDDR7 (вместо GDDR6X в RTX 4080). Пропускная способность памяти составит впечатляющие 1 ТБ/с благодаря частоте до 32 Гбит/с. Появились слухи о версии с 24 ГБ памяти, но на старте продаж, скорее всего, будет доступна только 16-гигабайтная версия.



Потребляемая мощность (TBP) RTX 5080 ожидается на уровне 400 Вт, что на 80 Вт выше, чем у RTX 4080. Для питания потребуется один 12VHPWR-разъём (2x6-контактный). Слухи указывают на то, что производительность RTX 5080 может быть на 10% выше, чем у RTX 4090, хотя некоторые характеристики RTX 4090, например, в области трассировки лучей, могут оставаться более высокими. По сравнению с RTX 4080, прирост производительности RTX 5080 гарантирован благодаря усовершенствованным характеристикам.



Цена RTX 5080 пока неизвестна. Учитывая, что RTX 4080 SUPER стоила 1000 долларов США, можно предположить, что цена RTX 5080 будет находиться в этом же диапазоне. Напомним, разработка RTX 5080 (вместе с RTX 5090) завершилась в сентябре 2024 года. Однако, по некоторым данным, релиз состоится не в этом году, а предположительно в начале 2025 года и, скорее всего, на выставке CES в январе.