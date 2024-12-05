Moonlock Lab опубликовала отчёт, в котором подробно рассказывается о том, как ИИ меняет ландшафт киберугроз для macOS.

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Исследовательское подразделение MacPaw по кибербезопасности, Moonlock Lab, опубликовало свой ежегодный отчёт об угрозах для macOS за 2024 год. В отчете подчеркивается растущая роль инструментов искусственного интеллекта, таких как ChatGPT, в создании вредоносного ПО, а также распространение модели «вредоносное ПО как услуга» (MaaS), сообщает издание 9to5Mac.



Долгое время существовали лишь предположения и догадки о том, что злоумышленники активно используют ИИ для создания вредоносных программ. Теперь появились первые подтверждения этому. Скриншоты с форумов даркнета демонстрируют, как злоумышленники, например, хакер «barboris», используют ChatGPT и другие ИИ-инструменты для разработки вредоносного ПО для macOS, даже не имея опыта программирования.



«Всего несколькими запросами злоумышленники могут генерировать скрипты и применять продвинутые методы, которые раньше требовали значительного опыта. Порог входа стал ниже, чем когда-либо и ИИ, по сути, превратился в нового союзника киберпреступников», — говорится в отчете Moonlock Lab. Эта ситуация вызывает тревогу, поскольку то, что раньше требовало серьезных технических навыков, теперь доступно практически любому пользователю интернета. Мы наблюдаем фундаментальный сдвиг в разработке вредоносных программ: киберпреступность децентрализуется и это уже не удел исключительно опытных программистов.

Тем не менее, работа с кодом всё ещё может представлять сложности для злоумышленников. Именно здесь находит свое применение MaaS. Согласно отчету Moonlock Lab, в 2024 году в даркнете наблюдается всплеск обсуждений, связанных с обходом защиты macOS и распространением MaaS. Киберпреступные группы, такие как AMOS, успешно работают по модели MaaS. Разработчики создают вредоносное ПО, а аффилированные лица, как правило, менее технически подкованные, платят за доступ к нему и направляют его на выбранные цели. Это востребованное решение для преступников с практически нулевыми техническими навыками.



Аффилированные лица платят за «лицензию» на вредоносное ПО – разово или по подписке. Операторы, занимающиеся программами-вымогателями (Ransomware-as-a-Service), часто получают долю от каждого выплаченного выкупа. По данным Moonlock Lab, рост MaaS снизил порог входа для киберпреступников: услуги, которые раньше стоили десятки тысяч долларов, теперь доступны примерно за 1500 долларов в месяц. Вероятно, это связано с возросшей конкуренцией и увеличением числа поставщиков MaaS.