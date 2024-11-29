Новая функция позволяет легко переключаться между текстовыми и аудиосообщениями, поддерживая многозадачность и улучшая взаимодействие в рамках сервиса Google Chat.

Источник изображения: Daniel Romero / Unsplash

Google Chat внедрил новую функцию аудиовстреч под названием «Huddles», анонсированную ещё в августе 2023 года. Эти голосовые встречи позиционируются компанией как «быстрые и лёгкие в использовании». Интересно, что название «Huddles» уже встречалось ранее в Google+ в качестве группового текстового чата, а в корпоративном мессенджере Slack также существует аналогичная функция. Доступ к Huddles осуществляется из правого верхнего угла окна переписки.

Источник изображения: 9to5google.com

Запуск «Huddles» инициирует аудиовстречу с плавающим окном управления. Функция доступна в личных сообщениях, групповых чатах и пространствах Spaces. Получатели «увидят в цепочке сообщений уведомление о том, что пользователь начал Huddle». В ходе встречи можно добавить видео и демонстрацию экрана, а быстро завершить Huddle позволит специальная кнопка в верхней части окна. Технически функция реализована на базе Google Meet.В Google отмечают, что, в отличие от ручной отправки ссылки на встречу, Huddles «плавно интегрированы в интерфейс Chat». При этом формат предполагает возможность многозадачности во время использования чата, позволяя легко изменять размер окна или делиться экраном.В течение следующих недель новая функция в веб-версии Google Chat станет доступна для пользователей Google Workspace: Business Starter, Standard и Plus, Enterprise Starter и других планов. А также для некоммерческих организаций.