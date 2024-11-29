AMD готовит процессоры Zen 6 Medusa Ridge с 12-ядерной архитектурой, как сообщают инсайдеры. Новые Ryzen 9 будут иметь до 24 ядер, а также увеличенный объем кэш-памяти.

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В сети появилась информация о характеристиках будущего процессора AMD Zen 6 Medusa Ridge. Согласно сообщению Guru3d, компания AMD разрабатывает новое поколение процессоров Zen 6 под кодовым названием Medusa Ridge. Ключевой особенностью новинки станет 12-ядерный блок CCD (Core Complex Die), что при типичной для AMD двухчиповой компоновке позволит создавать процессоры серии Ryzen 9 с общим количеством ядер до 24.



Производство новых CCD планируется осуществлять с использованием передового 3-нанометрового техпроцесса TSMC. При сохранении текущего подхода к организации кэш-памяти (4 МБ L3-кэша на ядро), 12-ядерный CCD будет иметь 48 МБ L3-кэша, не считая дополнительного V-Cache. Это на 50% больше по сравнению с 8-ядерным CCD, используемым в поколении Zen 5. Используя один и тот же 12-ядерный CCD в разных типах процессоров, AMD стремится упростить конструкцию своих процессоров и повысить производительность на различных вычислительных платформах.



Переход на 3-нанометровый техпроцесс должен обеспечить улучшенную энергоэффективность и повышенную плотность транзисторов, что может привести к общему повышению производительности и улучшению теплового режима процессоров Zen 6. Однако стоит отметить, что данная информация пока носит характер слухов и требует официального подтверждения.



Новая архитектура CCD будет использоваться не только в настольных процессорах, но и в серверных процессорах AMD EPYC следующего поколения под кодовым названием Venice, а также в мобильных процессорах Medusa Point и Medusa Halo.