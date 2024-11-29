В Google Photos переименована вкладка «Воспоминания» в «Моменты» и перемещена в раздел «Коллекции» для более удобной навигации. Функциональность осталась прежней.

Источник изображения: 9to5google.com

Компания Google начала внедрение редизайна в приложении Google Photos, в рамках которого вкладка «Memories» (Воспоминания) удаляется из нижней панели навигации. При этом функционал остается прежним, но переезжает в новый раздел под названием «Moments» (Моменты). Обновление уже доступно пользователям iOS.



Функция автоматической организации фотографий, представленная в августе 2023 года как «альбомный» формат Memories, теперь будет находиться во вкладке Collections вместе с другими разделами, такими как «Люди и питомцы», «Альбомы», «Документы» и «Места». В отличие от других элементов, новый раздел «Моменты» будет демонстрировать циклическую смену недавних изображений.

Источник изображения: 9to5google.com

В результате изменений нижняя панель навигации теперь содержит всего три вкладки: Photos, Collections и Search (или управляемый Gemini раздел «Ask»). Такое решение делает интерфейс более лаконичным, следуя примеру Google Maps, где подобные изменения были внедрены ранее в этом году.Обновление уже доступно в версии 7.9 Google Photos для iOS после серверного обновления. Ожидается, что версия для Android будет выпущена в ближайшее время. Стоит сказать, что это изменение следует за недавним переименованием раздела «Sharing» в «Updates».