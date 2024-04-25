Расследование Reuters показывает, что несмотря на ограничения США, передовые чипы для ИИ активно экспортируются в Китай через третьи страны и контрабандные каналы.

Вопреки ограничениям, введенным США на экспорт высокотехнологичных чипов искусственного интеллекта, новое расследование агентства Reuters показывает, что передовые ИИ-чипы компании Nvidia по-прежнему активно поставляются в Китай.



По данным расследования, основанного на сотнях тендерных документов, не менее 10 китайских компаний в последние месяцы закупали чипы Nvidia, встраиваемые в серверы таких брендов как Dell и Supermicro.



Среди покупателей значатся преимущественно небольшие китайские розничные продавцы, а также университеты и научно-исследовательские институты КНР. Эксперты полагают, что некоторые партии чипов могли поступать в Китай еще до введения ограничений или же контрабандным путем. Представители Nvidia заявили, что компания прилагает усилия для недопущения нарушений правил экспортного контроля США, однако отказались комментировать конкретные обвинения в адрес китайских покупателей.



Тем временем, несмотря на сохраняющийся интерес к американским технологиям, Китай активно реализует план импортозамещения в сфере полупроводниковой промышленности. В частности, из государственной ИТ-инфраструктуры постепенно удаляется оборудование с чипами Intel и AMD.



По мнению экспертов, утечка передовых технологий способна нанести серьезный ущерб национальной безопасности США. В свою очередь, для Китая доступ к ИИ-чипам имеет стратегическое значение для развития собственных возможностей в этой сфере. Данная ситуация демонстрирует сложность контроля над распространением высоких технологий в условиях глобализации.