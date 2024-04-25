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Nivan
Передовые ИИ-чипы Nvidia продолжают попадать в Китай несмотря на запрет США
Расследование Reuters показывает, что несмотря на ограничения США, передовые чипы для ИИ активно экспортируются в Китай через третьи страны и контрабандные каналы.

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Вопреки ограничениям, введенным США на экспорт высокотехнологичных чипов искусственного интеллекта, новое расследование агентства Reuters показывает, что передовые ИИ-чипы компании Nvidia по-прежнему активно поставляются в Китай.

По данным расследования, основанного на сотнях тендерных документов, не менее 10 китайских компаний в последние месяцы закупали чипы Nvidia, встраиваемые в серверы таких брендов как Dell и Supermicro.

Среди покупателей значатся преимущественно небольшие китайские розничные продавцы, а также университеты и научно-исследовательские институты КНР. Эксперты полагают, что некоторые партии чипов могли поступать в Китай еще до введения ограничений или же контрабандным путем. Представители Nvidia заявили, что компания прилагает усилия для недопущения нарушений правил экспортного контроля США, однако отказались комментировать конкретные обвинения в адрес китайских покупателей.  

Тем временем, несмотря на сохраняющийся интерес к американским технологиям, Китай активно реализует план импортозамещения в сфере полупроводниковой промышленности. В частности, из государственной ИТ-инфраструктуры постепенно удаляется оборудование с чипами Intel и AMD.  

По мнению экспертов, утечка передовых технологий способна нанести серьезный ущерб национальной безопасности США. В свою очередь, для Китая доступ к ИИ-чипам имеет стратегическое значение для развития собственных возможностей в этой сфере. Данная ситуация демонстрирует сложность контроля над распространением высоких технологий в условиях глобализации.

#китай и сша #санкции сша #чипы nvidia
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