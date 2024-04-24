Lenovo ThinkPad P1 Gen 7 получил новейшие процессоры Intel с возможностью установки видеокарты Nvidia RTX 4070.

Компания Lenovo анонсировала обновление флагманского ноутбука ThinkPad P1 седьмого поколения. Новая модель получит улучшенные технические характеристики и компоненты.



Главным нововведением станет использование инновационного модуля памяти LPCAMM2 производства Micron. Этот модуль отличается высокой скоростью работы, энергоэффективностью и возможностью замены пользователем. По заявлениям Lenovo, LPCAMM2 на 64% компактнее стандартных модулей памяти и потребляет на 61% меньше энергии.



Другим важным улучшением называют поддержку накопителей ёмкостью до 8 Тб, что стало возможным благодаря использованию двух SSD по 4 Тб каждый в RAID 0/1. Что касается процессоров, то флагманские конфигурации получат новейшие чипы Intel Core девятого поколения на архитектуре Meteor Lake. Также будут доступны модели с игровыми видеокартами Nvidia вплоть до RTX 4070.



Новый ThinkPad P1 Gen 7 выйдет в нескольких вариантах экрана: от яркой OLED-панели 4K до бюджетных IPS-матриц Full HD. Все модели отличают высокими показателями цветопередачи и контрастности.



Продажи обновлённого ноутбука ThinkPad P1 седьмого поколения Lenovo обещает начать уже в июне 2024 года. Цены стартуют от 2450 евро, и учитывая впечатляющие характеристики и наследие серии, новинка имеет все шансы понравиться профессионалам.