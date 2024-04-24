Это недорогая компактная модель искусственного интеллекта Phi-3-mini для решения прикладных задач бизнеса.

Изображение: @Microsoft/Reuters

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Корпорация Microsoft анонсировала более доступную и экономичную модель искусственного интеллекта под названием Phi-3-mini. Несмотря на небольшие размеры, эта модель может превосходить вдвое более крупные аналоги по ряду тестов, оценивающих языковые, программные и математические способности, сообщает Reuters.



По заявлению компании, модели меньшего размера оптимизированы для решения более простых задач. Это делает их доступными для компаний с ограниченными вычислительными мощностями и бюджетами. Например, Phi-3 можно использовать для обобщения ключевой информации из больших документов и отчётов. Также модель способна извлекать актуальные данные и отраслевые тенденции из маркетинговых исследований.



Phi-3-mini уже доступна в облачных сервисах Microsoft Azure, а также на платформах Hugging Face и Ollama. Кстати Ollama позволяет запускать модели на локальных компьютерах без использования облачных мощностей.



Выпуск компактной эффективной модели является очередным свидетельством растущего интереса Microsoft к сфере искусственного интеллекта. Ранее компания инвестировала 1,5 млрд долларов в стартап G42 из ОАЭ, специализирующийся на ИИ. Кроме того, Microsoft наладила сотрудничество с французским стартапом Mistral AI для интеграции их моделей в облачную платформу Azure.



Похоже, что выпуск Phi-3-mini - это стратегический ход Microsoft, направленный на расширение присутствия на быстрорастущем рынке технологий искусственного интеллекта, и предоставляя доступ к мощным и эффективным моделям широкому кругу организаций, компания рассчитывает еще больше укрепить свои позиции в этой сфере.