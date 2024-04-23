Фотографии двух цветовых вариантов ожидаемого бюджетного смартфона Pixel 8a от Google появились в сети.

Инсайдерские утечки о новом смартфоне Pixel 8a от Google продолжают поступать. Сегодня появились фотографии ярких синей и зеленой цветовых версий этого смартфона. Как и в случае с предыдущими моделями Pixel, прототипы Pixel 8a уже попали в руки розничных продавцов за рубежом. В результате в сети стали появляться фотографии этого еще даже не анонсированного смартфона.

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Опубликованные снимки демонстрируют синий и зеленый цвета, которые, предположительно, будут называться "Голубой" и "Мятный". Обе модели выглядят ярко и насыщенно, особенно голубой вариант. Зеленый оттенок не такой яркий, как предполагалось по предыдущим утечкам, но значительно ярче "мятного" цвета Pixel 8 и 8 Pro прошлого года.



Ожидается, что Google официально представит Pixel 8a на конференции для разработчиков Google I/O, которая пройдет через несколько недель. Предполагается, что цена Pixel 8a будет выше, чем у Pixel 7a.



Что касается других подробностей об этом смартфоне, то ранее сообщалось, что Pixel 8a получит 6,3-дюймовый OLED-дисплей с частотой обновления 90 Гц. Его производительность обеспечит чип Tensor G3. Также ожидается поддержка беспроводной зарядки и защита от воды и пыли по стандарту IP67.



Известно, что Google позиционирует линейку Pixel "a" как более доступную по цене альтернативу флагманским Pixel. Предыдущая модель Pixel 7a пользовалась большим спросом благодаря отличному соотношению цены и качества. Вероятно, Pixel 8a также будет популярен среди тех, кто ищет производительный смартфон с передовыми характеристиками по разумной цене.



