AMD не станет обновлять спецификацию памяти для видеокарт RDNA 4, оставаясь верной хорошо зарекомендовавшей себя GDDR6.

Компания AMD, похоже, не планирует обновлять спецификации памяти для своих будущих видеокарт на базе архитектуры RDNA 4, которые должны появиться под брендом Radeon RX 8000. Согласно недавним слухам, AMD намерена использовать уже хорошо зарекомендовавшие себя модули GDDR6 со скоростью 18 Гбит/с для всех моделей линейки.



В то время как производители памяти анонсируют перспективные решения для игровых видеокарт, такие как GDDR6W от Samsung или совершенно новый стандарт GDDR7 со скоростью 28 Гбит/с, AMD, похоже, предпочитает остановиться на надежной и проверенной технологии GDDR6. Такой консервативный подход может показаться странным на первый взгляд, однако за ним, по мнению экспертов, стоят веские причины.



Изначально ожидалось, что семейство RDNA 4 будет включать топовые модели чипов, однако впоследствии планы изменились. Сейчас известно о двух чипах – Navi 48 для среднего ценового сегмента и Navi 44 для бюджетного сегмента. Эти GPU уже фигурировали в патчах для ПО ROCm под кодовыми именами GFX1200 и GFX1201.



Согласно инсайдерской информации от @Kepler_L2, видеокарты Radeon RX 8000 на базе чипов Navi 48 и Navi 44 будут использовать "старые добрые" модули памяти GDDR6 18 Гбит/с. Это чуть медленнее, чем у флагманских Radeon RX 7900 XTX и RX 7800 XT текущего поколения, зато такое решение вполне логично для средне-бюджетного сегмента, на который нацелена линейка RDNA 4.

https://twitter.com/Kepler_L2/status/1782624796154675626?ref_src=twsrc%5Etfw



Кроме того, массовое производство GDDR6 идет уже несколько лет, и с поставками проблем не предвидится. А вот новые технологии памяти поначалу могут быть дефицитом, из-за чего цены на них значительно вырастут. Во-вторых, GDDR6 отличается неплохой энергоэффективностью по сравнению с перспективными GDDR6W и GDDR7. А это важный фактор для продуктов среднего ценового диапазона.



Таким образом, в Radeon RX 8000, скорее всего, увидим такие конфигурации памяти:



- 256-битный интерфейс, 18 Гбит/с, пропускная способность 576 ГБ/с

- 192-битный интерфейс, 18 Гбит/с, пропускная способность 432 ГБ/с

- 128-битный интерфейс, 18 Гбит/с, пропускная способность 288 ГБ/с



Хотя на первый взгляд такой подход кажется не слишком амбициозным, он вполне логичен для архитектуры RDNA 4, ориентированной в первую очередь на массовый игровой сегмент. Все модели семейства, включая технологии для настольных ПК и ноутбуков, будут использовать 18 Гбит GDDR6. Этого вполне достаточно для комфортного гейминга в разрешении 1440p и даже 4K. К тому же поддержка технологии Infinity Cache поможет сгладить возможные узкие места в пропускной способности памяти.