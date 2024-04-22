В отличие от облачных сервисов, ИИ будет обрабатывать данные локально на устройстве, не передавая их на серверы.

Компания Apple активно разрабатывает технологии искусственного интеллекта для использования в своих устройствах и программном обеспечении. Согласно последним сообщениям, Apple планирует внедрить ИИ-функции непосредственно в операционную систему iOS, начиная с версии 18.

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В отличие от многих облачных сервисов ИИ, где обработка данных происходит на удаленных серверах, в случае с iOS 18 эта обработка будет выполняться локально, на самом устройстве пользователя, что позволит существенно повысить конфиденциальность и безопасность личных данных.



Для работы ИИ-функций iOS 18 не потребуется постоянное подключение к интернету и передача информации на серверы Apple. Вся обработка будет происходить офлайн, на процессоре смартфона или планшета.



Как сообщает Марк Гурман, журналист издания Bloomberg, первоначально ИИ в iOS 18 будет использоваться для расширения возможностей таких приложений, как Сообщения, Safari, Поиск Spotlight и голосовой помощник Siri. В частности, искусственный интеллект поможет более точно и персонализированно отвечать на запросы пользователей, предсказывать желаемое действие, выдавать контекстные подсказки и рекомендации.



Сама технология ИИ, разрабатываемая в Apple, носит кодовое название "Ajax". По сути, это аналог chatGPT и других моделей Языка на основе трансформеров (LLM). Но в отличие от них, Ajax оптимизирован для работы на мобильных устройствах с ограниченными вычислительными ресурсами и памятью.



Ожидается, что более подробно о планах внедрения технологий ИИ Apple расскажет на своей ежегодной конференции WWDC в июне 2024 года. Соответственно, дебют iOS 18 состоится осенью вместе с новым поколением iPhone.