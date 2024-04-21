Сенаторы планируют проголосовать по давно отложенному пакету во вторник.

Палата представителей США в субботу одобрила беспрецедентный пакет помощи на сумму 95 миллиардов долларов, направленный на поддержку Украины, Тайваня и Израиля в противостоянии с Россией, Китаем и Ираном. Это решение положило конец шестимесячной политической борьбе в Конгрессе по поводу финансирования военных расходов.

реклама

Изображение: @Andrew Harnik/Getty Images/Bloomberg

61 миллиард долларов из этой суммы пойдет на военную и экономическую поддержку Украины. 13 миллиардов будут направлены на пополнение арсеналов США, оружие из которых ранее поставлялось Украине. Еще 14 миллиардов долларов пойдут на закупку американских систем противовоздушной и противоракетной обороны, таких как NASAMS и Patriot.

Кроме того, 7 миллиардов будут использованы для финансирования военных операций США в Восточной Европе по сдерживанию любых военных агрессий. 9,5 миллиардов Украина получит в качестве экономической помощи для поддержания платежеспособности и социальной стабильности. Эти средства будут предоставлены в форме кредита, который президент США сможет списать после следующих выборов.

8 миллиардов долларов в рамках пакета выделено на помощь Тайваню. 2 миллиарда пойдут на прямые военные поставки, 1,9 миллиарда - на восполнение американских запасов вооружения, переданного Тайваню, а также 3,3 миллиарда на развитие военно-морской инфраструктуры. Эти меры призваны помочь Тайбэю противостоять возможной китайской агрессии.

Израиль в рамках пакета получит 4 миллиарда долларов на укрепление систем противоракетной обороны, а также 9 миллиардов на гуманитарную помощь, в том числе для восстановления инфраструктуры в секторе Газа. Это стало ответом на последние ракетные удары со стороны боевиков, подконтрольных Ирану.

Издание Bloomberg отмечает, что принятие пакета стало возможным благодаря усилиям спикера Палаты представителей республиканца Майка Джонсона. Ему удалось преодолеть сопротивление части своей партии во главе с Дональдом Трампом, выступающей против масштабной помощи Украине. В итоге законопроект был одобрен при поддержке как республиканцев, так и демократов.

Ожидается, что на следующей неделе пакет будет одобрен и Сенатом. Это позволит США продемонстрировать решимость в противостоянии различным угрозам. В то же время Россия и Китай уже раскритиковали это решение, усмотрев в нем ущемление своих интересов.