Благодаря ИИ-технологиям южнокорейский гигант наращивает поставки и может занять первое место на рынке, опередив Apple.

Как сообщает аналитическая компания IDC, поставки iPhone от Apple упали на 10 процентов в первом квартале 2024 года из-за стратегических просчетов.



Падение продаж iPhone в первом квартале 2024 года стало тревожным звоночком для Apple. Несмотря на рекордную прибыль в $119,6 млрд, поставки смартфонов снизились на 10% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Это означает, что компания теряет лидирующие позиции на рынке, уступая место основному конкуренту Samsung.

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Ситуация выглядит особенно неутешительно на фоне успешного предыдущего квартала, когда Apple поставила 55,4 млн iPhone и заняла 20,7% рынка. Такое резкое падение продаж не может не беспокоить инвесторов, ведь iPhone по-прежнему остается главным источником дохода компании.

В то же время Samsung демонстрирует более стабильные показатели. Хотя поставки корейского гиганта также снизились по сравнению с предыдущим кварталом, падение оказалось не столь значительным. Samsung сохранил лидирующую позицию с долей рынка в 20,8% и 60,1 млн проданных смартфонов.

Особенно впечатляют темпы роста китайского производителя Transsion, поставки которого выросли на 84,9% по сравнению с прошлым годом. Xiaomi также увеличила продажи, заняв 14,1% рынка. Как видим, азиатские компании активно следуют по пятам технологических гигантов и готовы их обогнать.

Для того, чтобы вернуть лидерство, Apple необходим хит продаж в лице нового iPhone 16. Однако аналитики скептически оценивают перспективы предстоящего релиза, отмечая отсутствие прорывных инноваций и серьезных отличий от текущих моделей. В то же время Samsung активно внедряет в свои флагманы функции искусственного интеллекта, что позволяет удерживать внимание потребителей.Конечно, один неудачный квартал еще не означает крах такой масштабной компании как Apple. Однако тенденция к падению продаж в сочетании с активизацией азиатских конкурентов, видимо, заставит руководство задуматься о корректировке стратегии и поиске новых источников роста.