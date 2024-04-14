Ограничения на экспорт создали массу головной боли как для самой NVIDIA, так и для всех задействованных в этом бизнесе компаний.



Запрет на экспорт графических процессоров NVIDIA GeForce RTX 4090 в Китай поставил под угрозу процедуру возврата и обмена неисправных устройств (RMA) для потребителей в этой стране. После введения ограничений на экспорт администрацией Байдена возник вопрос, а как быть с существующими устройствами, которые могут выйти из строя и потребовать замены или ремонта?



Как сообщает китайское издание HKEPC, компания NVIDIA нашла решение этой проблемы. Процедура RMA для видеокарт GeForce RTX 4090 будет отличаться в зависимости от характера поломки. Если это несложная замена, например вентилятора, ремонт можно будет провести в Гонконге на месте.



Если же речь идет о более серьезной поломке, схема действий зависит от производителя видеокарты. Для тайваньских компаний предусмотрена отправка неисправного устройства обратно на Тайвань. Для производителей из Гонконга и материкового Китая будет решение вопроса на месте.



Однако есть один нюанс - если видеокарта, отправленная на Тайвань по процедуре RMA, в итоге признается неподлежащей ремонту, ее возврат в Китай становится невозможным. Тайвань, как союзник США, также попадает под ограничения на экспорт технологий NVIDIA.



В таком случае производитель полностью возмещает стоимость видеокарты ее владельцу. С одной стороны, это создает потенциальную возможность для злоупотреблений. С другой - запасы GeForce RTX 4090 в Китае и так ограничены, и возвращать деньги за имеющиеся в наличии устройства крайне проблематично.



Так что запрет на экспорт стал серьезным ударом для NVIDIA и ее партнеров в Китае. Помимо сложностей с обслуживанием уже проданных устройств, это еще и дополнительная неопределенность в плане поставок и влияние на продажи.



Попыткой решения проблемы стал выпуск специальной версии GeForce RTX 4090D для экспорта в Китай. Эта видеокарта имеет те же характеристики и рекомендованную цену, что и стандартная модель RTX 4090 Founders Edition. Однако из-за дефицита предложения цены на нее выросли, особенно в сегменте решений для искусственного интеллекта, где спрос очень высок.



Ограничения на экспорт создали массу головной боли как для самой NVIDIA, так и для всех задействованных в этом бизнесе компаний. Решение по обслуживанию уже проданных видеокарт является попыткой смягчить ситуацию, но полностью компенсировать ущерб от запрета на поставки в Китай оно явно не может.