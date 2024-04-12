Компания Huawei, несмотря на ограничения США, представляет новые ноутбуки MateBook X Pro, которые оснащены новейшим процессором Core Ultra.

Компания Huawei, несмотря на ограничения со стороны правительства США, анонсировала новейший ноутбук MateBook X Pro 2024 года, который оснащен процессором Intel Core Ultra "Meteor Lake" последнего поколения и интегрированным AI-ускорителем, сообщает Nikkei. Этот процессор позволит MateBook X Pro конкурировать с флагманскими моделями других производителей.



В частности, Huawei заявляет, что по производительности MateBook X Pro превзойдет 14-дюймовый MacBook Pro от Apple. При этом ноутбук от Huawei весит всего 980 грамм, что на треть меньше, чем у конкурента. Объясняется это использованием корпуса из легкого магниевого сплава.



Одним из основных преимуществ MateBook X Pro является его экран. Это 14,2-дюймовая OLED-панель с соотношением сторон 3:2, разрешением 3120х2080 пикселей и обновлением 120 Гц. Поддерживаются HDR, а также широкие цветовые пространства. Яркость достигает 1000 нит.



Начинка MateBook X Pro тоже впечатляет - это процессоры Core i7 155H или Core i9 185H с TDP 40 Вт. Оперативная память 16 или 32 Гб, встроенная 1 или 2 Тб по стандарту PCIe NVMe. В плане подключения предусмотрены Wi-Fi, Bluetooth 5.3, разъем USB-C и два Thunderbolt 4, а звук обеспечивают 6 динамиков с поддержкой пространственного звучания. Не забыли и про веб-камеру с разрешением 1080p.



MateBook X Pro построен на операционной системе Harmony OS собственной разработки Huawei, которая интегрируется с AI-сервисами компании, такими как переводчик Pangu и улучшение изображений на лету. Ноутбук также поддержит и сторонние AI-модели, например от iFlytek.



Пока неизвестно, сможет ли MateBook X Pro задействовать встроенный в процессор Intel ускоритель искусственного интеллекта. Возможно, для этого потребуется Windows 11, а планы по её установке пока не анонсированы.



Выход MateBook X Pro в Китае запланирован на 18 апреля. Максимальная комплектация с Core i9, 32 Гб ОЗУ и 2 Тб ПЗУ будет стоить 14999 юаней, что эквивалентно примерно 2027 долларов. Глобальная доступность и цены пока не уточняются.