Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Nivan
Huawei готовит ноутбук премиум-класса с искусственным интеллектом MateBook X Pro
Компания Huawei, несмотря на ограничения США, представляет новые ноутбуки MateBook X Pro, которые оснащены новейшим процессором Core Ultra.

реклама

Компания Huawei, несмотря на ограничения со стороны правительства США, анонсировала новейший ноутбук MateBook X Pro 2024 года, который оснащен процессором Intel Core Ultra "Meteor Lake" последнего поколения и интегрированным AI-ускорителем, сообщает Nikkei. Этот процессор позволит MateBook X Pro конкурировать с флагманскими моделями других производителей.

В частности, Huawei заявляет, что по производительности MateBook X Pro превзойдет 14-дюймовый MacBook Pro от Apple. При этом ноутбук от Huawei весит всего 980 грамм, что на треть меньше, чем у конкурента. Объясняется это использованием корпуса из легкого магниевого сплава.

Одним из основных преимуществ MateBook X Pro является его экран. Это 14,2-дюймовая OLED-панель с соотношением сторон 3:2, разрешением 3120х2080 пикселей и обновлением 120 Гц. Поддерживаются HDR, а также широкие цветовые пространства. Яркость достигает 1000 нит.

Начинка MateBook X Pro тоже впечатляет - это процессоры Core i7 155H или Core i9 185H с TDP 40 Вт. Оперативная память 16 или 32 Гб, встроенная 1 или 2 Тб по стандарту PCIe NVMe. В плане подключения предусмотрены Wi-Fi, Bluetooth 5.3, разъем USB-C и два Thunderbolt 4, а звук обеспечивают 6 динамиков с поддержкой пространственного звучания. Не забыли и про веб-камеру с разрешением 1080p.

MateBook X Pro построен на операционной системе Harmony OS собственной разработки Huawei, которая интегрируется с AI-сервисами компании, такими как переводчик Pangu и улучшение изображений на лету. Ноутбук также поддержит и сторонние AI-модели, например от iFlytek.

Пока неизвестно, сможет ли MateBook X Pro задействовать встроенный в процессор Intel ускоритель искусственного интеллекта. Возможно, для этого потребуется Windows 11, а планы по её установке пока не анонсированы.

Выход MateBook X Pro в Китае запланирован на 18 апреля. Максимальная комплектация с Core i9, 32 Гб ОЗУ и 2 Тб ПЗУ будет стоить 14999 юаней, что эквивалентно примерно 2027 долларов. Глобальная доступность и цены пока не уточняются.

#huawei #ноутбук 2024
+
Написать комментарий (0)
Представлен игровой ноутбук Acer Nitro 14 с процессором Ryzen 8040 и видеокартой GeForce RTX 4000
Huawei представляет MateBook X Pro 2024 - ноутбук весом менее 1 кг с процессором Intel Core Ultra 9
Huawei выпускает 14 дюймовый MateBook X Pro 2024 с процессором Intel Core Ultra 9
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Дрон с революционной гиперзвуковой двигательной установкой совершил первый полет
18
Житель Запорожья записал прямой прилет ракеты "Искандер" по складу тяжелых БПЛА ВСУ
3
Специалисты не рекомендуют слепо доверять общественным точкам Wi-Fi
+
Искусственный интеллект начинает влиять на рабочие места в сфере образования
+
Россия планирует разработать новый истребитель на базе самолетов МиГ-23 и МиГ-27
3
Обновление Google Фото: новая функция для очистки места в памяти
1
Связанная с Telegram криптовалюта Toncoin по темпам роста не уступает биткоину
4
Samsung может выпустить обновление One UI 6.1 для более старых телефонов на следующей неделе
2
Белый дом ответил на заявления РФ о спонсировании терактов фирмой, связанной с Байденом
3
К 2030 году дата-центры и ИИ будут потреблять до 25% всей электроэнергии Соединённых Штатов
+
В Великобритании пользователь Reddit заказал в интернет-магазине RTX 4070 ti, а получил RTX 3050
2
На российском заводе начали собирать авиадвигатели с помощью очков дополненной реальности
+
Шеф Пентагона не смог ответить на вопрос сенатора, должна ли Украина контролировать Крым для достижения «победы»
1
Обновлённый электромобиль Mercedes-Benz EQS научился отключать переднюю ось для экономии заряда
+
Вскрытие показало, что в корпусе тяговой батареи Tesla Cybertruck полно свободного пространства
+
Intel прекратит выпуск коробочных процессоров Сore 13-го поколения с разблокированным множителем
1
Разработка неофициального ремастера GTA Vice City на основе GTA IV переходит к завершающему этапу
2
Подтверждены размер батареи, скорость зарядки и оценка в AnTuTu смартфонов iQOO серии Z
+
Нераспакованная копия игры Castlevania 1987 года была продана на eBay за 90 000 долларов
+
Исследование Cloudflare показало ощутимое влияние недавнего солнечного затмения на интернет-трафик
+

Популярные статьи

Напряжение Хаббла стремится к нулю - учёные приблизились к разгадке одной из главных тайн Вселенной
1
Почему после нескольких лет использования в игровом ПК сразу двух SSD я оставил только один
148
Почему в 2024 году не стоит покупать монитор с разрешением 4К, и какие видеокарты подобрать под 2К
78
GeForce GT430 vs Intel HD Graphics 630 - небольшое тестирование в бенчмарках
19
На Xbox series можно пройти Bloodborne и другие эксклюзивы PlayStation
9
На фоне роста напряженности с Китаем Япония представила модернизированный авианосец "Кага"
14
GeForce RTX 5000 выходят уже в 2024 году, но я не буду менять RTX 3060 на новую модель еще много лет
23
Список технологических компаний и брендов, заслуживших у меня доверие
116
"ПВО ВСУ уничтожено, Россия доминирует в воздушном пространстве Украины" — Стивен Брайен
4
О том как Арабские Эмираты из пустыни создали богатую страну
4

Сейчас обсуждают

Red Red
11:58
какие таланты.....
GeForce RTX 5000 выходят уже в 2024 году, но я не буду менять RTX 3060 на новую модель еще много лет
nonses84
11:57
Верните им принтер и купите другой. Я уже давно не пользуюсь этой говно фирмой.
Американские покупатели принтеров HP пытаются добиться права использовать неоригинальные картриджи через суд
Дмитрий Парамчук
11:56
Типичный пост нищеброда, или почему нужно сидеть и дальше на фх 8300 он ещё тащит
GeForce RTX 5000 выходят уже в 2024 году, но я не буду менять RTX 3060 на новую модель еще много лет
Резак Автогеныч
11:55
Если и будет мощнее, то дешевле не будет однозначно, в России так точно.
Новая RX 8700 XT может оказаться существенно быстрее и в два раза дешевле RX 7900 XT
Олег Семкин
11:53
Я понял что Штаты наехали ( или собираются наехать,,,) на Узбекистан и другие страны с санкциями , чтобы они не продавали нам хлопок. Поэтому и решили переключиться на целлюлозу из древесины. Но есть ...
Ростех наладил производство пороха из древесной целлюлозы и перестал зависеть от зарубежных поставок
nonses84
11:53
Очередное неработающее и не нужное устройство, за сверх ценник.
The Verge: Первые тестировщики раскритиковали компактный проектор Humane AI Pin
FelsheR-ZVZVZV
11:50
В 100 стран отправили приглосы а в РФ нет - походу правда решают!)) Смогут 100 стран повлиять на омерику?
Швейцария приглашает 100 стран, чтобы повлиять на Россию к заключению мирного договора с Украиной
Ярослав Сибиряк
11:48
Лучше делали бв моды на базе OpenVice/OpenIII
Разработка неофициального ремастера GTA Vice City на основе GTA IV переходит к завершающему этапу
Алексей Шебеко
11:48
У меня gtx 1080 мне хватает тем более full hd
Почему я не буду покупать себе RTX 5090
boo4a
11:46
А какие тут могут быть аргументы? Пост - тупой. Автор извращенец-параноик, да и еще с советами забутылить современное железо слоупочной дисковой системой из прошлого века.
Почему после нескольких лет использования в игровом ПК сразу двух SSD я оставил только один
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем