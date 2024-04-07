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Nivan
Apple разрешила в App Store публиковать эмуляторы ретро-консолей с поддержкой загрузки игр
Компания смягчила ограничения App Store, разрешив плагины в мини-приложениях и предоставив больше свободы музыкальным сервисам.

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Компания Apple внесла несколько важных изменений в правила своего магазина приложений App Store. Эти обновления касаются эмуляторов ретро-игр, плагинов для мини-приложений, музыкальных стриминговых сервисов и других аспектов.

Apple объявила, что теперь разрешает публикацию в App Store эмуляторов классических игровых консолей, таких как Nintendo, Sega и других. Эти эмуляторы позволяют запускать старые игры прямо на iPhone или iPad. Ранее такие приложения были запрещены.

Теперь же пользователи iOS смогут поиграть в любимые игры детства. А разработчики получат доступ к огромной новой аудитории владельцев iPhone и iPad. При этом Apple требует использовать в эмуляторах механизм покупок внутри приложений для того, чтобы компания могла получать комиссию с продаж.

Еще один важный момент касается музыкальных стриминговых сервисов, таких как Spotify. Теперь они смогут в приложениях для iOS отображать информацию о подписках и ценах, а также давать ссылки на веб-сайт для оформления покупки. Ранее Apple запрещала это, заставляя использовать только внутренние платежи iOS. Spotify и другие стриминги жаловались, что это антиконкурентно и Apple злоупотребляет своим положением. Нововведение должно снять эти претензии.

Обновленные правила App Store открывают новые перспективы для разработчиков игр, мини-приложений и музыкальных сервисов. Пользователи тоже выиграют, получив доступ к новому функционалу и контенту.

Однако некоторые считают эти изменения недостаточными. Например, Spotify будет добиваться права использовать собственную платежную систему в приложениях для iOS. Так что дискуссии вокруг правил App Store еще продолжатся. Но первый шаг к большей открытости экосистемы уже сделан.

#apple #app store
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Apple разрешает размещение на App Store эмуляторов ретро-игр
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