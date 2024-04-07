Несмотря на разрушительное землетрясение, крупнейший производитель чипов сумел запустить большинство передовых предприятий всего через 10 часов после катастрофы.

Недавнее историческое землетрясение магнитудой 6,8 балла прокатилось по Тайваню, вызвав перебои в работе многочисленных предприятий по всей стране. Однако крупнейший в мире производитель полупроводников, Тайваньская полупроводниковая компания (TSMC), сумела быстро восстановить значительную часть своих производственных мощностей.



В течение 10 часов после стихийного бедствия TSMC вернула в строй 70% оборудования. Для передовых заводов, таких как Fab 18, этот показатель достиг 80%. Такое стремительное восстановление стало возможным благодаря нескольким факторам.



Сыграла роль высокая трудовая этика тайваньских рабочих и инженеров и, несмотря на разрушения, команда оперативно приступили к восстановительным работам.



Во-вторых, так как отрасль полупроводников на Тайване обладает сильными поставщиками и тесной интеграцией производственно-сбытовой цепочки, это позволило обеспечить бесперебойные поставки запчастей и материалов для скорейшего перезапуска оборудования.



Также поскольку современные производственные корпуса TSMC спроектированы с учетом сейсмостойкости, то даже сильные подземные толчки не нанесли существенного ущерба чувствительному оборудованию для изготовления полупроводников.



По сообщениям TSMC, сила землетрясения на её площадях в районах Синьчжу, Тайчжун и Тайнань различалась. Наибольшие разрушения произошли в Синьчжу, где магнитуда достигла 5 баллов. Тем не менее, даже там компании удалось быстро запустить большинство производственных линий по выпуску кремниевых пластин.



Эксперты отмечают, что для полного восстановления потребуется больше времени. В частности, необходима тщательная проверка и перенастройка высокоточного литографического оборудования с привлечением поставщиков. Тем не менее, TSMC заявляет, что инцидент не повлияет на её финансовые показатели в текущем году.



Быстрое восстановление производства полупроводников после разрушительного стихийного бедствия свидетельствует о высокой адаптивности тайваньской отрасли, что критически важно для глобальной экономики, учитывая растущий спрос на микросхемы со стороны высокотехнологичных секторов вроде искусственного интеллекта, электромобилей и дата-центров.