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Компания PayPal анонсировала новую функцию для своей службы трансграничных денежных переводов Xoom. Теперь клиенты могут отправлять средства за рубеж, используя доллары США, конвертированные из стейблкоина PayPal USD.
PayPal USD – это стейблкоин, привязанный к доллару США и выпущенный компанией Paxos по заказу PayPal. Пользователи могут покупать и продавать PYUSD, использовать его для оплаты покупок и инвестирования в другие криптовалюты. Теперь появилась дополнительная возможность конвертировать PYUSD в доллары США для осуществления международных переводов через Xoom, сообщает агентство Bloomberg.
По словам Хосе Фернандеса да Понте, старшего вице-президента PayPal, новая функция призвана стимулировать массовое использование криптовалют, а также предложить быстрый способ безопасного перевода денег друзьям и знакомым с наименьшими затратами. Сторонники стейблкоинов утверждают, что такие переводы обеспечивают более быстрые, дешевые и удобные трансграничные платежи по сравнению с традиционными способами.
В то же время внедрение стейблкоинов встречает и скепсис со стороны регуляторов. Попытка компании Meta запустить свой стейблкоин Diem провалилась в 2022 году из-за давления со стороны политиков. Тем не менее, PayPal решился на эксперимент с интеграцией собственного стейблкоина в одну из своих финансовых услуг.
Этому примеру последовали и другие крупные компании. DWS Deutsche Bank, Flow Traders и Galaxy Digital Holdings объединили усилия для выпуска евро-привязанного стейблкоина. А разработчик блокчейна Ripple Labs анонсировал планы по созданию долларового стейблкоина.
Сам же PayPal столкнулся с рядом трудностей на пути развития собственного стейблкоина. Из-за ужесточения регулирования компания вынуждена была приостановить предыдущие попытки создания стейблкоинов. Кроме того, в ноябре 2022 года прокуратура SEC потребовала от PayPal предоставить документы, связанные с проектом PayPal USD.
Несмотря на все сложности, PayPal продолжает эксперименты по интеграции криптовалют и блокчейна в традиционные финансовые услуги. Запуск новой функциональности для международных переводов через Xoom является еще одним шагом на этом пути.