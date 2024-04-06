PayPal внедряет возможность конвертировать стейблкоин PYUSD в доллары для осуществления трансграничных переводов.



Компания PayPal анонсировала новую функцию для своей службы трансграничных денежных переводов Xoom. Теперь клиенты могут отправлять средства за рубеж, используя доллары США, конвертированные из стейблкоина PayPal USD.



PayPal USD – это стейблкоин, привязанный к доллару США и выпущенный компанией Paxos по заказу PayPal. Пользователи могут покупать и продавать PYUSD, использовать его для оплаты покупок и инвестирования в другие криптовалюты. Теперь появилась дополнительная возможность конвертировать PYUSD в доллары США для осуществления международных переводов через Xoom, сообщает агентство Bloomberg.



По словам Хосе Фернандеса да Понте, старшего вице-президента PayPal, новая функция призвана стимулировать массовое использование криптовалют, а также предложить быстрый способ безопасного перевода денег друзьям и знакомым с наименьшими затратами. Сторонники стейблкоинов утверждают, что такие переводы обеспечивают более быстрые, дешевые и удобные трансграничные платежи по сравнению с традиционными способами.



В то же время внедрение стейблкоинов встречает и скепсис со стороны регуляторов. Попытка компании Meta запустить свой стейблкоин Diem провалилась в 2022 году из-за давления со стороны политиков. Тем не менее, PayPal решился на эксперимент с интеграцией собственного стейблкоина в одну из своих финансовых услуг.



Этому примеру последовали и другие крупные компании. DWS Deutsche Bank, Flow Traders и Galaxy Digital Holdings объединили усилия для выпуска евро-привязанного стейблкоина. А разработчик блокчейна Ripple Labs анонсировал планы по созданию долларового стейблкоина.



Сам же PayPal столкнулся с рядом трудностей на пути развития собственного стейблкоина. Из-за ужесточения регулирования компания вынуждена была приостановить предыдущие попытки создания стейблкоинов. Кроме того, в ноябре 2022 года прокуратура SEC потребовала от PayPal предоставить документы, связанные с проектом PayPal USD.



Несмотря на все сложности, PayPal продолжает эксперименты по интеграции криптовалют и блокчейна в традиционные финансовые услуги. Запуск новой функциональности для международных переводов через Xoom является еще одним шагом на этом пути.