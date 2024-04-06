Федеральная торговая комиссия отказалась одобрить инструмент для ограничения доступа детей к видеоиграм на основе сканирования лица.

Федеральная торговая комиссия США (FTC) отклонила запрос Совета по рейтингу развлекательного программного обеспечения (ESRB) о внедрении новой системы проверки возраста игроков в видеоиграх. Эта система должна была позволить родителям ограничивать доступ детей к играм с возрастным рейтингом 18+. Однако FTC приняла решение повторного рассмотрения запроса после получения дополнительных данных.

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Изображение: @Sean Do/Unsplash



Предложенная ESRB система называется "родительское разрешение" (VPC). Она использует технологию сканирования лица от компании Yoti для определения возраста игрока. Если система определяет, что игрок старше 18 лет, он получает доступ к играм для взрослых.

Однако для внедрения такой системы ESRB нужно одобрение FTC. Кроме того, согласно закону COPPA, сбор персональных данных о детях младше 13 лет без разрешения родителей запрещен. А технология сканирования лиц в настоящее время не является приемлемым способом получения такого разрешения.После периода публичного обсуждения Федеральная торговая комиссия решила отклонить запрос ESRB в ожидании данных от Национального института стандартов и технологий США. Этот институт оценивает точность технологий распознавания лиц, в том числе модель компании Yoti.Получение таких данных займет до 90 дней. FTC сочла этого времени недостаточным для принятия решения, поэтому отклонила текущий запрос ESRB. Однако комиссия готова рассмотреть аналогичный запрос повторно после получения результатов тестирования от NIST (Национальный институт стандартов и технологий).



Вопрос проверки возраста в последнее время стал острой проблемой из-за новых законов в ряде штатов США, которые требуют наличия системы подтверждения совершеннолетия для доступа к определенному контенту. А пока FTC остается на консервативных позициях и отклоняет запрос ESRB, ссылаясь на недостаточность данных о точности предлагаемой ими системы сканирования лиц.