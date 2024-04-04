Видеокарта RTX 4060 от MSI оснащена усиленной системой охлаждения для эффективного разгона.

GeForce RTX 4060 8G Gaming Duke 3X Изображение: @MSI



Компания MSI анонсировала выпуск новой видеокарты GeForce RTX 4060 8G Gaming Duke 3X, ориентированной на потребителей в Китае с ограниченным бюджетом. Это первая модель на базе недавно анонсированного чипа Nvidia RTX 4060, которая по сути представляет собой возвращение линейки видеокарт Duke от MSI после длительного перерыва.



Линейка видеокарт Duke от MSI существует с 2016 года времен серии Pascal. Однако в последние годы она практически исчезла с рынка, так как MSI полностью пропустила выпуск моделей Duke для поколения Ampere в 2020-2022 годах.



GeForce RTX 4060 8G Gaming Duke 3X является первой моделью Duke после длительного перерыва. По иерархии брендов MSI она занимает промежуточное положение между бюджетной линейкой Ventus и более премиальной Gaming. Это делает ее привлекательным предложением для потребителей, ищущих оптимальное соотношение цены и производительности.



Новая видеокарта оснащена улучшенным трехвентиляторным кулером Duke с увеличенной площадью охлаждения и позволяет эффективно отводить тепло от нового графического чипа Nvidia Ada Lovelace.



Высокая энергоэффективность RTX 4060 на базе Ada Lovelace достигается за счет 4 нм техпроцесса и за счет того, что MSI решила не экономить на системе охлаждения, чтобы обеспечить низкую температуру и возможность разгона.



Благодаря качественному кулеру тактовая частота RTX 4060 в режиме MSI Extreme Performance может достигать 2475 МГц, что всего на 1% выше базовой частоты, однако дополнительная производительность никогда не помешает.



В остальном характеристики RTX 4060 в версии от MSI стандартные - 8ГБ GDDR6 памяти с пропускной способностью 272 Гб/с, TDP 115 Вт, питание от одного разъема 8 pin.



По размерам карта довольно компактна для трехвентиляторной модели и составляет 319 мм в длину, и занимает всего 2 слота. Дизайн выдержан в фирменных черно-серых тонах MSI с минимумом подсветки.



MSI удалось создать привлекательное предложение для видеокарт среднего ценового диапазона. Пока неизвестны цена и доступность RTX 4060 Gaming Duke 3X за пределами Китая. Но можно предположить, что в скором времени похожие модели появятся и в других регионах.