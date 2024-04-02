Компании Amazon, Google, Microsoft и другие рассматривают Мексику в качестве нового центра производства серверов для искусственного интеллекта.

В последнее время наблюдается тенденция к перемещению производства высокотехнологичной продукции, в частности серверов искусственного интеллекта, из Азии в страны Северной Америки. Согласно сообщению Wall Street Journal, крупнейшие американские технологические компании, такие как Amazon, Google, Microsoft и Nvidia, лоббируют своих тайваньских партнеров по производству перенести мощности в Мексику.

Основным мотивом для этого является желание приблизить производство к США и сократить логистические издержки. Кроме того, Мексика предоставляет выгодные условия в рамках торгового соглашения USMCA между США, Канадой и Мексикой, и с момента подписания этого соглашения в 2020 году Мексика стала крупнейшим получателем иностранных инвестиций в высокотехнологичное производство в регионе.

Среди тайваньских компаний, которые уже наладили или планируют наладить производство серверов ИИ в Мексике: Foxconn, Inventec, Pegatron, Wistron, Quanta и Compal. По имеющимся данным, на сегодняшний день в Мексике работают уже 300 тайваньских фирм с общей численностью персонала 70 000 человек. Объем двусторонней торговли превышает $15 млрд.



Помимо тайваньских компаний, в Мексике активно наращивают производство и американские технологические гиганты. В частности, Dell и HP переносят часть мощностей из Китая в Мексику и страны Юго-Восточной Азии, стремясь диверсифицировать цепочки поставок и снизить зависимость от Китая.



Главным фактором, подталкивающим компании к переносу производства из Китая, являются американские санкции в отношении экспорта высокотехнологичной продукции, из-за которых Китай не может получать передовые чипы и комплектующие, необходимые для производства современных серверов ИИ.



В то же время позиции Китая как крупнейшего поставщика импортных товаров в США существенно пошатнулись. Если в 2015 году на китайские товары приходилось 21,5% американского импорта, то в 2022 году этот показатель снизился до 13,9%.



Таким образом, под влиянием как геополитических, так и экономических факторов наблюдается устойчивая тенденция к сокращению производства и торговли между США и Китаем и одновременному наращиванию связей США с другими странами, прежде всего Мексикой. А в среднесрочной перспективе можно ожидать дальнейшего развития этого тренда и усиления позиций Мексики как производственного хаба для американских технологических компаний.