Санкционная видеокарта получила в обход ограничениям США производительность уровня RTX 4090.

Санкционный для Китая игровой графический процессор Nvidia 4090D можно разгонять, восстанавливая производительность до стандартных несанкционированных уровней RTX 4090.

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Группа сотрудников гонконгского технологического сайта HKEPC протестировала видеокарту Asus ROG Strix GeForce RTX 4090D, предназначенную для китайского рынка и соответствующую санкционным критериям США. Им удалось разогнать эту видеокарту до уровня производительности стандартной модели RTX 4090 Founders Edition.



RTX 4090D - это специальная версия флагманской видеокарты Nvidia с урезанными характеристиками, чтобы она соответствовала ограничениям, наложенным правительством США на экспорт высокотехнологичных товаров в Китай. В частности, в RTX 4090D снижено количество ядер CUDA и RT, тактовые частоты, а также ограничен TDP по сравнению с обычной RTX 4090.



Однако специалистам HKEPC удалось взломать защиту видеокарты Asus ROG Strix RTX 4090D и разогнать её при помощи утилиты GPU Tweak III. Благодаря этому удалось повысить лимит потребляемой мощности с 450 до 600 Вт. При разгоне графического процессора на +200 МГц, а памяти на +187 МГц видеокарта потребляла 558 Вт.



В результате разгона производительность RTX 4090D в бенчмарках выросла на 9,3% по сравнению со стандартными настройками и достигла уровня RTX 4090 Founders Edition. Это означает, что при определенной доработке ограниченная санкциями видеокарта способна показывать результаты на уровне топовой модели для массового рынка.



Таким образом, несмотря на попытки США ограничить технологические возможности Китая в сфере высокопроизводительных вычислений, китайские энтузиасты нашли способ обойти наложенные ограничения.