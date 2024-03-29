Власти Нидерландов пошли на беспрецедентные инвестиции в инфраструктуру в ответ на угрозу ведущей полупроводниковой компании ASML покинуть страну - дороги, поезда и образование включены в пакет.

Правительство Нидерландов приняло решение о выделении 2,5 млрд евро на развитие инфраструктуры, образования и жилищного строительства в регионе Эйндховен. Эти инвестиции призваны создать благоприятные условия для дальнейшего роста нидерландской High-Tech компании ASML, мирового лидера в производстве литографического оборудования для полупроводниковой промышленности.



Поводом для столь масштабных вливаний послужили опасения правительства, что ASML может перенести часть производства и штаб-квартиру за пределы Нидерландов. Ранее компания жаловалась на нехватку квалифицированных кадров в регионе, сложности с привлечением иностранных специалистов, а также на отсутствие налоговых льгот. В качестве потенциального нового места для расширения бизнеса ASML рассматривала Францию.



Чтобы удержать флагмана голландской полупроводниковой промышленности, правительство запустило масштабный проект под названием "Проект Бетховен". Его реализация займет несколько лет. Конкретные меры включают модернизацию транспортных сетей региона, поддержку технического образования и профподготовки, а также стимулирование жилищного строительства.



Кроме того, для ASML планируется снизить налоговую нагрузку, хотя точные детали пока не разглашаются. В обмен компания должна продолжать инвестировать в развитие бизнеса на территории Нидерландов и сохранить там свою штаб-квартиру и управленческий центр.



Со своей стороны ASML положительно оценила решение властей. Компания заявила, что заинтересована в расширении производства в Нидерландах, но это должно быть подкреплено соответствующими условиями в виде инфраструктуры, кадров и прочего. Инвестиции в размере 2,5 млрд (2,7 миллиарда долларов) евро как раз и призваны создать эти необходимые условия для дальнейшего роста ASML в регионе.

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Таким образом, голландскому правительству удалось найти убедительные аргументы, чтобы удержать лидирующую Tech-компанию в стране. Проект развития Эйндховена и его окрестностей имеет стратегическое значение не только для ASML, но и для всей высокотехнологичной отрасли Нидерландов. К тому же, успех этого проекта позволит сохранить рабочие места внутри страны.