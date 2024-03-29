Производитель анонсировал процессор Snapdragon X Elite и продемонстрировал его игровые возможности на игре Baldur's Gate 3.



Компания Qualcomm анонсировала свой новый процессор Snapdragon X Elite для ноутбуков, который, по ее заявлениям, обеспечивает отличную производительность в играх при низком энергопотреблении. Для демонстрации возможностей чипа были проведены тесты в популярных играх, включая Baldur's Gate 3.



Baldur's Gate 3, ролевая игра по мотивам Dungeons & Dragons, недавно получила множество наград на церемонии BAFTA Games Awards и стала одной из самых обсуждаемых игр последнего времени. Как заявляет Qualcomm, эта игра может комфортно запускаться на ноутбуках с чипом Snapdragon X Elite с разрешением 1080p и частотой 30 кадров в секунду.

Это станет возможно благодаря новой ARM-платформе для ноутбуков с Windows, которая, по мнению самой компании, составит конкуренцию решениям Intel и AMD в игровой сфере. На последней конференции разработчиков, Qualcomm продемонстрировала потенциал Snapdragon X Elite для игр. По их заявлениям, новый чип Arm превосходит платформу Apple M3 по производительности и открывает разработчикам новые возможности для портирования игр.



Студии теперь могут легко адаптировать игры с Windows x86 под встроенный набор инструкций ARM64 от Snapdragon X Elite для достижения максимальной производительности и энергоэффективности. Как альтернатива, возможна разработка гибридных ARM64EC приложений с производительностью, близкой к оригиналу. В крайнем случае, игры могут запускаться через эмуляцию x64, что, по заявлениям Qualcomm, также обеспечит приемлемую производительность.



Для запуска игр Qualcomm предоставит встроенные драйвера для своего графического чипа Adreno, поддерживающие DirectX 11/12, Vulkan и OpenCL. Будет реализована также поддержка устаревших API DirectX 9 и OpenGL 4.6 через слой трансляции вызовов. По словам представителей компании, в большинстве игр критичным фактором для производительности является именно GPU, так что некоторое снижение быстродействия CPU при переходе с x64 на ARM не должно быть заметным.



Для демонстрации возможностей платформы инженеры Qualcomm запускали прототипы ноутбуков со Snapdragon X Elite с такими играми, как Control, Redout II и Baldur's Gate 3. Последняя, по отзывам, работала в 1080p при 30 FPS - частоте, которая, по мнению тестировщиков, является вполне комфортной для игры.



Однако в игровом сообществе частота 30 FPS часто подвергается критике, многие геймеры готовы вкладываться в мощное железо ради повышения частоты кадров. Так что заявления Qualcomm о таком уровне производительности требовательной Baldur's Gate 3 на абсолютно новой ARM-платформе пока вызывают дискуссии в игровых кругах, сообщает издание Techspot.