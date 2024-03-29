Рекордный срок тюремного заключения получил бывший криптокороль Сэм Бэнкман-Фрид за финансовые махинации на $10 млрд.

После пятимесячного судебного разбирательства Сэм Бэнкман-Фрид, основатель криптовалютной биржи FTX, был приговорен к 25 годам тюремного заключения за мошенничество и отмывание денег, сообщает Bloomberg.

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Судья Льюис Каплан назначил такой длительный срок, посчитав, что масштабы махинаций Бэнкмана-Фрида требуют жестокого наказания. По оценкам, убытки инвесторов составили не менее 10 миллиардов долларов, что автоматически делает дело Бэнкмана-Фрида одним из крупнейших финансовых мошенничеств в истории.

Накануне приговора прокуратура просила назначить Бэнкману-Фриду от 40 до 50 лет тюрьмы. Адвокаты же предлагали от 5 до 6 лет. Однако судья посчитал эти запросы чрезмерными и остановился на 25 годах. При этом в федеральной системе США условно-досрочное освобождение не предусмотрено.До ареста Сэм Бэнкман-Фрид считался звездой криптомира. Его компания FTX входила в тройку крупнейших криптобирж мира. Бэнкман-Фрид активно сотрудничал со знаменитостями, рекламировал FTX на спортивных мероприятиях.Однако в ноябре 2022 года всплыли данные о многомиллиардных долгах трейдинговой компании Alameda Research, тесно связанной с FTX. Это вызвало панику среди клиентов биржи и её крах. Выяснилось, что Бэнкман-Фрид и другие топ-менеджеры FTX незаконно использовали миллиарды долларов клиентских средств.

На суде Бэнкман-Фрид утверждал, что просто "одалживал" деньги у FTX для Alameda без намерения обмануть кого-либо. Однако прокуратура доказала, что Бэнкман-Фрид давал ложные обещания инвесторам, вводил в заблуждение регуляторов и именно он несёт ответственность за колоссальные убытки.





В итоге присяжные признали Бэнкмана-Фрида виновным по всем пунктам обвинения. Теперь ему предстоит провести 25 лет в тюрьме, а криптоиндустрия получила жесткий сигнал о последствиях финансовых махинаций и введения в заблуждение инвесторов.