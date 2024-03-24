Radeon RX 7900 GRE Pure Edition отличает фирменный дизайн и высокий разгон с потенциалом для геймеров.

Sapphire представила графический процессор Radeon RX 7900 GRE PURE OC в белом дизайне. Видеокарту отличает фирменный дизайн и высокий разгон с хорошим потенциалом для геймеров.







Компания Sapphire, известный производитель видеокарт, анонсировала свой новейший продукт - графический процессор Radeon RX 7900 GRE Pure Edition с уникальным белым дизайном. Эта модель ориентирована в первую очередь на китайский рынок, где продукты линейки AMD Golden Rabbit Edition пользуются большим спросом, сообщает китайское издание MyDrivers.

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Новинка от Sapphire отличается не только внешним видом, но и улучшенными рабочими характеристиками. Так, по сравнению со стандартной моделью RX 7900 GRE, версия Pure Edition может похвастаться увеличенной на 88 МГц тактовой частотой, достигающей 2333 МГц. Это делает ее быстрее конкурирующих решений от NVIDIA, в частности видеокарты GeForce RTX 4070.Radeon RX 7900 GRE Pure Edition, как и базовая модель, использует 16 ГБ памяти GDDR6 с 256-битной шиной и пропускной способностью 18 Гбит/с. За производительность отвечает архитектура RDNA3. Также включены три вентилятора, медный радиатор и подсветку логотипа Sapphire. Такая конструкция обеспечивает эффективное охлаждение и привлекательный внешний вид. Дизайн видеокарты выполнен в белом цвете, что нехарактерно для линейки Radeon.



Новинка уже появилась в продаже в Китае по цене около 683 долларов. Пока неизвестно, выйдет ли Sapphire Radeon RX 7900 GRE Pure Edition на международный рынок, однако высокий интерес китайских пользователей может подтолкнуть компанию к такому решению. В любом случае, эта модель с уникальным белым дизайном и улучшенной производительностью, скорее всего, будет пользоваться спросом по всему миру.