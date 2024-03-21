Ожидается, что Intel получит до $8,5 млрд финансирования, а также $11 млрд в виде кредитов от правительства США для расширения своих мощностей по производству чипов в стране.



Президент США Джо Байден пообещал выделить корпорации Intel прямое финансирование в размере 8,5 миллиардов долларов и еще 11 миллиардов долларов в виде кредитов на строительство и модернизацию заводов по производству микросхем в таких штатах, как Аризона, Огайо, Нью-Мексико и Орегон.



Такие значительные инвестиции в размере 19,5 миллиардов долларов стали возможны благодаря принятию в 2022 году закона о стимулировании производства микросхем и науки. По оценкам администрации Байдена, запуск новых производственных мощностей позволит создать порядка 30 000 новых рабочих мест.



Ожидается, что Intel использует выделенные средства для строительства двух новых предприятий в городе Чандлер штата Аризона, а также модернизации уже действующего завода. Кроме того, компания возведет два новых завода в Нью-Олбани в штате Огайо и завершит строительство еще двух предприятий в Рио-Ранчо в Нью-Мексико. Помимо этого, Intel профинансирует реконструкцию своих мощностей в Хиллсборо, штат Орегон.



Особого внимания заслуживают новые производства в Нью-Мексико, которые будут специализироваться на передовых методах упаковки микросхем и одновременной сборке. Как сообщается в техническом бюллетене на сайте администрации США, это критически важно для развития технологий искусственного интеллекта и создания микросхем нового поколения.



Интересно, что в СМИ неоднократно ранее отмечалось, что, несмотря на то, что микросхемы были изобретены в США, сегодня эта страна обеспечивает менее 10% мировых поставок. В прошлом месяце администрация выделила 5 миллиардов долларов на исследования и разработки в сфере микроэлектроники, а также на создание Национального центра полупроводниковых технологий.