SXM-to-PCIe позволяет использовать мощные графические процессоры NVIDIA H100 на обычных материнских платах.

Появление адаптера SXM-to-PCIe открывает возможности для использования графических процессоров NVIDIA H100 вне специализированных систем искусственного интеллекта. Этот адаптер позволяет устанавливать мощные процессоры H100 на обычные материнские платы с интерфейсом PCI Express 4.0.



Рынок продуктов для искусственного интеллекта активно растет. Компания NVIDIA является безусловным лидером в этой сфере, и по подсчетам, за последние годы было продано уже 1,5 миллиона процессоров линейки H100. Однако ранее эти процессоры можно было использовать исключительно в дорогостоящих специализированных системах для научных данных и машинного обучения.



Новый адаптер SXM-to-PCIe, появившийся в продаже на китайской торговой площадке Goofish, меняет ситуацию. Он позволяет подключать процессоры H100 к PCIe 4.0 слотам на обычных материнских платах, тем самым открывая потенциальную возможность создавать мощные системы для исследований в области ИИ на базе H100 по более низкой цене.



Конструктивно адаптер представляет собой довольно большую плату. В центре расположен SXM5 разъем для подключения собственно процессора H100. Также предусмотрены крепления для установки мощного кулера, необходимого для отвода тепла от 500-ваттного чипа. Кстати, для питания используется сразу несколько разъемов.



Стоит отметить, что из-за большого энергопотребления и тепловыделения процессоров H100 использовать этот адаптер лучше всего в системах с хорошим охлаждением. К тому же надежность такого нестандартного варианта может вызывать определенные вопросы.

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Тем не менее, для исследовательских задач, где требуется производительность, но не критична абсолютная стабильность системы, такое решение может быть очень привлекательным. Оно позволит сэкономить значительные средства по сравнению с покупкой готовых решений на базе H100 от NVIDIA или других производителей.



Адаптер уже появился в продаже по цене около 16 долларов. Безусловно, требуются независимые тесты для подтверждения его работоспособности, однако сама идея представляется интересной.